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الأولمبي على أعتاب نهائيات آسيا

9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي تحت 23 عاما، إلى الاستمرار في السير قدما نحو المحافظة على لقبه بطلا لكأس آسيا، عندما يخوض اليوم آخر مبارياته في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، أمام نظيره منتخب كمبوديا، لحساب المجموعة العاشرة التي تختتم منافساتها اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها بمواجهتين، إذ يسبق موقعة الأخضر وكمبوديا لقاء يجمع لبنان ومنغوليا البعيدين عن المنافسة على بطاقة الصعود المباشر للنهائيات.
صدارة مطلقة
يخوض الأخضر المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما كسب مباراته الأولى أمام منغوليا 3 /1، وتغلب في الجولة الثانية على لبنان 3 /صفر، ويكفيه التعادل لبلوغ النهائيات متصدرا للمجموعة العاشرة، دون انتظار نهاية التصفيات لمعرفة مصيره في التأهل، كواحد من أفضل الثواني في المجموعات الـ11.
ويأمل الصقور في أن ينهوا التصفيات بالعلامة الكاملة، وسيعمل مدرب الأخضر، الوطني سعد الشهري إلى إشراك عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين الأولى والثانية.
انتصار فقط
في المقابل يملك منتخب كمبوديا 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة، فبعد تعادله 2 /2 مع لبنان في جولة الافتتاح، تمكن من التغلب على منتخب منغوليا في الجولة الثانية 2 /1، ويحتاج للانتصار لخطف الصدارة من الأخضر، وغير ذلك سيجعله يحل وصيفا في حال تعادل لبنان ومنغوليا، أو انتصار الأخير، ومن ثم ينتظر نتائج المجموعات الـ10 الأخرى، لينتظر إمكانية تأهله كواحد من أفضل المنتخبات التي حلت في المركز الثاني.
المناسبة
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما
المجموعة
10
التوقيت
19:00
الملعب
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

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