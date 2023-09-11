الأولمبي على أعتاب نهائيات آسيا

الأولمبي على أعتاب نهائيات آسيا
التاريخ
9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي تحت 23 عاما، إلى الاستمرار في السير قدما نحو المحافظة على لقبه بطلا لكأس آسيا، عندما يخوض اليوم آخر مبارياته في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، أمام نظيره منتخب كمبوديا، لحساب المجموعة العاشرة التي تختتم منافساتها اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها بمواجهتين، إذ يسبق موقعة الأخضر وكمبوديا لقاء يجمع لبنان ومنغوليا البعيدين عن المنافسة على بطاقة الصعود المباشر للنهائيات.
صدارة مطلقة
يخوض الأخضر المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما كسب مباراته الأولى أمام منغوليا 3 /1، وتغلب في الجولة الثانية على لبنان 3 /صفر، ويكفيه التعادل لبلوغ النهائيات متصدرا للمجموعة العاشرة، دون انتظار نهاية التصفيات لمعرفة مصيره في التأهل، كواحد من أفضل الثواني في المجموعات الـ11.
ويأمل الصقور في أن ينهوا التصفيات بالعلامة الكاملة، وسيعمل مدرب الأخضر، الوطني سعد الشهري إلى إشراك عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين الأولى والثانية.
انتصار فقط
في المقابل يملك منتخب كمبوديا 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة، فبعد تعادله 2 /2 مع لبنان في جولة الافتتاح، تمكن من التغلب على منتخب منغوليا في الجولة الثانية 2 /1، ويحتاج للانتصار لخطف الصدارة من الأخضر، وغير ذلك سيجعله يحل وصيفا في حال تعادل لبنان ومنغوليا، أو انتصار الأخير، ومن ثم ينتظر نتائج المجموعات الـ10 الأخرى، لينتظر إمكانية تأهله كواحد من أفضل المنتخبات التي حلت في المركز الثاني.
المناسبة
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما
المجموعة
10
التوقيت
19:00
الملعب
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
MENAFN11092023000089011017ID1107049705
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