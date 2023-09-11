الوحدة يهدد ضمك بالنسر
التاريخ
9/11/2023 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الوحدة، اليوناني جيورجوس دونيس، على تدريبات الاستحواذ والتسديد خلال مران فرسان مكة التحضيري لموقعة ضمك، بعد غد، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وعمل اليوناني خلال فترة التوقف على تجهيز المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، ليكون جاهزا للمشاركة في المواجهة من بدايتها. كما طبق عددا من الجمل الفنية، والتدريبات الخاصة على كيفية إغلاق المساحات، والتعامل مع الكرات العرضية دفاعا وهجوما.
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