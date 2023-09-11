الاتفاق يستعد لأبها بالجدد

الاتفاق يستعد لأبها بالجدد
التاريخ
9/11/2023 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك لاعبا الاتفاق الجديدان، حارس المرمى أمين بخاري، والمدافع راضي العتيبي، اللذان وقعا مع النواخذة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في تدريبات الكوماندوز، التي قادها المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، استعدادا لمواجهة أبها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري روشن السعودي.
واشتمل التدريب على تمارين الإحماء، ثم مران تكنيكي للتحكم بالكرة.
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