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الجوهرة يستعد للمونديال بالصيانة

9/11/2023 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل أعمال الصيانة في إستاد الجوهرة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك استعدادا لاستضافة المملكة بطولة العالم للأندية التي ستقام في ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ ملعب ((الجوهرة المشعة)) استضافة المباريات انطلاقًا من موقعة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في العاشر من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي، قررت استمرار استضافة ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة مباريات دوري روشن حتى الجولة الثامنة. وتم نقل مباراة الكلاسيكو بين فريق الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بدلًا عن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. وكذلك تنقل مباراة الأهلي والتعاون ضمن الجولة السادسة التي كانت مقررة على إستا الجوهرة.

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