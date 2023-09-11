الجوهرة يستعد للمونديال بالصيانة
التاريخ
9/11/2023 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل أعمال الصيانة في إستاد الجوهرة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك استعدادا لاستضافة المملكة بطولة العالم للأندية التي ستقام في ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ ملعب ((الجوهرة المشعة)) استضافة المباريات انطلاقًا من موقعة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في العاشر من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي، قررت استمرار استضافة ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة مباريات دوري روشن حتى الجولة الثامنة. وتم نقل مباراة الكلاسيكو بين فريق الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بدلًا عن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. وكذلك تنقل مباراة الأهلي والتعاون ضمن الجولة السادسة التي كانت مقررة على إستا الجوهرة.
MENAFN11092023000089011017ID1107049702
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.