رسميا.. هونشي الراعي الرسمي لنادي الاتفاق السعودي
التاريخ
9/11/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة الوكيل الرسمي لسيارات هونشي في المملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقية رعاية لنادي الاتفاق السعودي لكرة القدم في شراكة رسمية، لتصبح سيارات "هونشي" الفاخرة الراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين " 2024/ 2025م".
بموجب هذه الشراكة التي وقعها السيد جيسون بلاين عن شركة "هونشي"، والسيد فيصل الغامدي عن نادي الاتفاق، ستكون شركة "هونشي" هي السيارة الرسمية لفريق نادي الاتفاق، وبذلك سيكون شعار "هونشي" متواجد خلال كافة المباريات التي يشارك فيها فريق نادي الاتفاق الأول لكرة القدم، وايضاً سيكون شعار "هونشي" على قميص لاعبي الفريق، كما سيقود نجوم الفريق سيارات السيدان الفاخرة هونشي H9 و OUSADO والسيارة المتعددة الاستخدامات HS5 خلال فترة الرعاية.
وفي تصريح بهذه المناسبة قال السيد جيسون بلاين المدير العام لعلامة "هونشي": نحن مسرورن جداً بأن نكون شريك رسمي لفريق نادي الاتفاق الأول لكرة القدم أحد أهم وأعرق الأندية السعودية والذي يضم نخبة من نجوم كرة القدم، وهو ما يسهم دون شك في تعزيز دورنا وتواجدنا في السوق السعودي ودعم المشاريع الرياضية، وأضاف نشعر بالفخر للدور الذي نقوم به مع فريق نادي الاتفاق .
وأكد السيد جيسون: في ظل وجود عدد من النجوم العالميين الكبار في صفوف فريق نادي الاتفاق فإن هذه الشراكة تتخطى حدود المملكة العربية السعودية، ونحن نتطلع قُدماً لتقريب عشاق النجوم العالميين أكثر لعلامتنا التجارية ومجموعتنا العصرية من السيارات الفاخرة.
ومن جهته فقد أعرب السيد فيصل الغامدي مدير التسويق والإعلام بنادي الاتفاق عن سعادته برعاية شركة "هونشي" العريقة، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمدة موسمين، موضحاً بأن شعار "هونشي" سيكون في أعلى صدر قميص فارس الدهناء وسيحصل بموجبها النادي على عدد من المميزات النوعية.
وقال الغامدي:” سعداء برعاية هونشي وانضمامها لبقية الرعاة والتي بلغت 9 رعايات وهي.. "الديار العربية، كملنا، تأميني، دايركت، مستشفى بروكير، تيمبو، قايد، بيرين".
وأضاف: نجاحنا في تحقيق هذه الرعايات بالتأكيد نظرا لما يملكه الاتفاق من إرث عظيم وعراقة كنادي الأوليات في المملكة إلى جانب القيمة السوقية والجماهيرية التي يتمتع بها النادي حاليا، وبإذن الله تكون هذه الشراكات شراكة موسم مميز ومختلف.
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