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رسميا.. هونشي الراعي الرسمي لنادي الاتفاق السعودي

9/11/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة الوكيل الرسمي لسيارات هونشي في المملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقية رعاية لنادي الاتفاق السعودي لكرة القدم في شراكة رسمية، لتصبح سيارات "هونشي" الفاخرة الراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين " 2024/ 2025م".
بموجب هذه الشراكة التي وقعها السيد جيسون بلاين عن شركة "هونشي"، والسيد فيصل الغامدي عن نادي الاتفاق، ستكون شركة "هونشي" هي السيارة الرسمية لفريق نادي الاتفاق، وبذلك سيكون شعار "هونشي" متواجد خلال كافة المباريات التي يشارك فيها فريق نادي الاتفاق الأول لكرة القدم، وايضاً سيكون شعار "هونشي" على قميص لاعبي الفريق، كما سيقود نجوم الفريق سيارات السيدان الفاخرة هونشي H9 و OUSADO والسيارة المتعددة الاستخدامات HS5 خلال فترة الرعاية.
وفي تصريح بهذه المناسبة قال السيد جيسون بلاين المدير العام لعلامة "هونشي": نحن مسرورن جداً بأن نكون شريك رسمي لفريق نادي الاتفاق الأول لكرة القدم أحد أهم وأعرق الأندية السعودية والذي يضم نخبة من نجوم كرة القدم، وهو ما يسهم دون شك في تعزيز دورنا وتواجدنا في السوق السعودي ودعم المشاريع الرياضية، وأضاف نشعر بالفخر للدور الذي نقوم به مع فريق نادي الاتفاق .
وأكد السيد جيسون: في ظل وجود عدد من النجوم العالميين الكبار في صفوف فريق نادي الاتفاق فإن هذه الشراكة تتخطى حدود المملكة العربية السعودية، ونحن نتطلع قُدماً لتقريب عشاق النجوم العالميين أكثر لعلامتنا التجارية ومجموعتنا العصرية من السيارات الفاخرة.
ومن جهته فقد أعرب السيد فيصل الغامدي مدير التسويق والإعلام بنادي الاتفاق عن سعادته برعاية شركة "هونشي" العريقة، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمدة موسمين، موضحاً بأن شعار "هونشي" سيكون في أعلى صدر قميص فارس الدهناء وسيحصل بموجبها النادي على عدد من المميزات النوعية.
وقال الغامدي:” سعداء برعاية هونشي وانضمامها لبقية الرعاة والتي بلغت 9 رعايات وهي.. "الديار العربية، كملنا، تأميني، دايركت، مستشفى بروكير، تيمبو، قايد، بيرين".
وأضاف: نجاحنا في تحقيق هذه الرعايات بالتأكيد نظرا لما يملكه الاتفاق من إرث عظيم وعراقة كنادي الأوليات في المملكة إلى جانب القيمة السوقية والجماهيرية التي يتمتع بها النادي حاليا، وبإذن الله تكون هذه الشراكات شراكة موسم مميز ومختلف.

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