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نساج توقع مذكرة تفاهم مع شركة كوليرز الكندية في معرض سيتي سكيب 2023

9/11/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت شركة نساج إحدى الشركات التابعة لرتال للتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع شركة كوليرز الكندية للتعاون والعمل المشترك، وتتمثل مذكرة التفاهم مع كوليزرعلى إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية، وفي مجال المرافق التجارية والضيافة، وذلك ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب 2023 المقام في الرياض خلال الفترة من 10-13 سبتمبر 2023
وتهدف مذكرة التفاهم إلى الشراكة والتعاون مع شركة عالمية لها خبراتها في جميع أنحاء العالم، وتوسعها في السوق السعودي خلال السنوات القادمة.
وتأتي المذكرة ضمن حرص نساج على تطوير خدماتها ورفع مستوى القدرة التنافسية التي توفر أفضل الخدمات للمطورين في المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك تعزيزا لجودة الحياة والارتقاء بالمدن والمجتمعات، ومواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030.

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