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المعرض السعودي للفنادق والضيافة يكشف فوائد النمو المتسارع لقطاع السياحة

9/11/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المعرض السعودي للفنادق والسياحة الذي افتتح أبوابه أمس كيف أن النمو المتصاعد للسياحة في المملكة يرسم مستقبلاً مشرقاً للصناعة مع الابتكار والاستدامة والقوى العاملة الشابة والديناميكية التي تمهد الطريق نحو الازدهار.
وافتتحت الدكتورة سمية السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة العمارة والتصميم في وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، المعرض السعودي للفنادق والضيافة والمعارض المصاحبة له، إندكس السعودية ومعرض تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة.
ويستمر المعرض حتى 12 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويجمع المصنعين والموردين في قطاع الفنادق والضيافة بالمشترين في المملكة، مع استعراض لأحدث التطورات التكنولوجية التي تحدث ثورة في قطاع الفنادق في البلاد. في حين أن قمة قادة الضيافة، التي سلطت الضوء على قطاع الفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية، تضمنت نقاشات مثمرة في سبيل رسم مسار ناجح للعقد المقبل. وتناولت القمة، التي ضمت قادة الفكر في هذا القطاع، الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للقطاعات وقدمت أفكاراً جريئة، وقدمت للمندوبين رؤية وخبرة حصرية.
ووفقاً لعمران تشانجزي، مدير أول تطوير الضيافة في شركة بوابة الدرعية، والمتحدث في القمة وأحد الحكام في حفل توزيع جوائز المواهب السعودية للضيافة لهذا العام، فإن هناك طفرة سياحية تلوح في الأفق وستزيد من أعداد الزوار مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الإقامة والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف تشانجزي:"للاستجابة لهذا التدفق، هناك حاجة إلى بنية تحتية قوية، تضمن سهولة الوصول إلى مناطق الجذب، وتعزيز التبادل الثقافي. يمكن رؤية هذا النوع من تطور التفكير المستقبلي بوضوح في بوابة الدرعية. إن تحقيق التوازن بين مخاوف الاستدامة وكفاءة القوى العاملة وتجارب الضيوف المتفوقة أمر حيوي بنفس القدر ".
ومن خلال التعمق في جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في قطاع الضيافة في القمة، سيبحث تشانجزي أيضا في كيفية توفير الدعم الحكومي ومناخ الاستثمار الملائم أرضاً خصبة للمستثمرين الدوليين في مجال الفنادق. ويرى تشانجزي، أن المنافسة بين اللاعبين الدوليين والمحليين ستعزز الابتكار وتعزز تجارب الضيوف. ومع ذلك، يتطلب هذا النمو أيضاً دراسة متأنية للحساسيات الثقافية والتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية للسياحة المستدامة. ومن حيث الجوهر، من المرجح أن يتطور المشهد الصناعي في المملكة العربية السعودية إلى ساحة ديناميكية وتنافسية، مما يثري التجربة السياحية الشاملة للمسافرين المحليين والدوليين على حد سواء".
ومع بروز الاستدامة والتكنولوجيا كاتجاهات مهيمنة، مدفوعة بالوعي المتزايد بالمخاوف البيئية، في صناعة الفنادق في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يعطي المسافرون الدوليون الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة والمتقدمة تقنياً في قطاع الفنادق.
واحتفالاً بقادة الصناعة ومستقبلهم المشرق، كان حفل توزيع جوائز المواهب السعودية للضيافة لعام 2023 الذي أقيم الليلة الماضية في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات وتم خلاله تقديم جوائز المواهب الشابة وتحديد القادة المبتكرين من قطاع الضيافة في المملكة.
هذا العام، تم تقديم أكثر من 270 ترشيحاً عبر 14 فئة مرغوبة مع الإعلان عن الفائزين في حفل الليلة الماضية. وشملت قائمة الفائزين لعام 2023 من مختلف قطاعات الفنادق والضيافة في المملكة فيرمونت برج ساعة مكة الملكي، وقصر مكة رافلز، وهوليداي إن الرياض الحي التجاري، وفندق سنترو شاهين من روتانا، وشركة كونتيمبوراري فود المحدودة، وأكور، وفندق روزوود جدة، وفندق وأبراج مكة، وفندق إيبيس آند أداجيو، وسنترو العليا من روتانا، وفنادق ومنتجعات بودل.
وقال باستيان بلانك، المؤسس المشارك لشركة TroKadero Management وأحد الحكام في جوائز هذا العام:" إنه من المهم التركيز على دعم الجيل القادم من المواهب في سوق يؤدي فيه النجاح في مجال الضيافة إلى الانضمام إلى الصناعة المزدهرة، والتي تحتاج إلى انضمام الناس".
ويضيف باستيان بالقول:"إن دعم نمو المواهب في الصناعة والاعتراف بإنجازاتها يدعم التعزيز المستمر للضيافة من خلال المواهب في هذا السوق الآخذ في التوسع. إن الصناعة مليئة بالفرص مع أكثر من 315,000 غرفة إضافية متوقعة، وهذا يعني الآلاف من فرص العمل للوافدين الجدد المتحمسين للضيافة الذين يمكنهم الحصول على الإلهام من خلال رؤية الإخوة والأخوات يتم الاعتراف بهم ويزدهرون في مختلف التخصصات الموجودة في قطاع الفنادق ".
بينما يعتقد تشانجزي، أحد الحكام هذا العام، أن أحد أهم ما يميز المملكة يكمن في قدرتها على تزويد الزوار والضيوف بمناظر طبيعية غنية ثقافياً وتاريخياً إلى جانب رأس مالها البشري الديناميكي والشاب.
وقال: "إن هذه المواهب الوطنية التي يغلب عليها الشباب في المملكة ليست فقط ممثلا حقيقياً لماضيها المجيد وطموحاتها الحالية والمستقبلية، بل هي أيضا ما سيصبح أحد أقوى عروض القيمة لصناعة الضيافة المزدهرة في المملكة والتي من شأنها أن تميزها إقليمياً وعالمياً".

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