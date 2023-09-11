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القناة الثقافية اجترار أم إبداع

9/11/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ عشرات السنين، لم تعش الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية تنوعاً في الحراك والطرح كما تشهده المرحلة الحالية، خصوصاً بعد اعتماد الثقافة ممكناً رئيساً من ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030، وأصبح لها خططها الإستراتيجية تحقق الركائز الأساسية التي تقوم عليها الرؤية من وطن طموح، واقتصاد مزهر، ومجتمع حيوي يحظى بدرجات عالية من جودة الحياة التي تحقق جوانب منها الممكنات الثقافية والتنوع الهائل الذي سيثري تلك الجوانب ويجعل من المثقف شريكاً رئيسياً في النهضة الوطنية.
وحينما نتحدث عن الثقافة لا يمكن أن نعزلها عن سياقات تسير فيها من أهمها وأولها على الإطلاق الإبداع والتجديد، فالمثقف -كالحالة الثقافية على السواء- إن لم يعش قلق التجديد، وهاجس التغيير فإنه سيدخل في نطاق اجترار الثقافة وتكرارها، والتكرار سبب للجمود، والجمود مدعاة لفقد الحيوية ثم الحياة. لهذا فالحراك الذي نراه بعد بدء وزارة الثقافة أعمالها، ونشأة 11 هيئة متخصصة بمجال مهم من مجالات الثقافة، وإثراءها بالإبداع المتجدد، والأفكار الخلاقة، والشراكات المتعددة والخروج من مناطق الاعتياد والتكرار في الأسماء والموضوعات والأماكن إلى فضاءات عالمية، ومشاركات فاعلة من ومع كثير من أطياف المجتمع، هو حراك مبدع بلا شك، وأهم شروط الإبداع -وإن كان نسبياً- أن يكون مقترناً بالحرية الخارجية والداخلية.
وقد تجلت إحدى أهم صور هذه الحرية الثقافية أخيراً في المشهد الثقافي السعودي بإعلان إنشاء قناة ثقافية سعودية ستنطلق في توقيت مميز مع العيد الوطني الـ93 بعد عدة أيام. فمهما كانت وسائل التقنية الحديثة ووسائل التواصل متطورة ومتجددة، إلا أن وجود منصة فضائية إعلامية متخصصة بشؤون الثقافة وفعالياتها، وموثقة للحراك الذي تشهده الساحة في مختلف فروع الثقافة الـ11، وتكون مرجعاً للثقافة السعودية، ومنصة للمبدعين من كل الأجيال والميول، تبقى هذه المنصة أمراً مهماً وملحاً، وقوة ناعمة سيكون لها أثرها في المتلقي الخارجي قبل المحلي، وهو ما سيحقق مستهدفات رؤية المملكة وما تتضمنه من مؤشرات ثقافية بشكل خاص.
وأن تكون للثقافة السعودية قناة، فهذا يعني أن سقف التوقعات والآمال سيكون مرتفعاً جداً، وأن الاقتراحات والرؤى قد تأخذ شكل الانتقاد في بعض الأوقات، ولكن بوجود رؤية واضحة تضعها وزارة الثقافة لهذه القناة تضمن فاعليتها وتنوعها وانتشارها، ومع وجود المتخصصين للاستشارة، والتخطيط والتنفيذ، نكاد نجزم أننا على موعد مع محطة لن تلتفت عنها الأبصار بثرائها وتنوعها، واختلاف محاورها وشموليتها لكل الاتجاهات التي تخدمها وزارة الثقافة، والأهم، خروجها من قوالب الثقافة المجترة إلى فضاءات من الإبداع والتجديد.

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