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1086 مخالفة بيئية في 30 يوما

9/11/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في شهر أغسطس الماضي 4174 جولةً رقابيةً على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، وبلغت نسبة الملتزمين بمعايير واشتراطات البيئة نحو 70%.
وأوضح التقرير الشهري للمركز عن ارتفاع الجولات التفتيشية عن شهر يوليو بأكثر من 1200 جولة، كشفت الجولات الرقابية على أداء المنشآت البيئي للشهر الماضي عن رصد 1086 حالة عدم التزام في مختلف مناطق المملكة.
وأشار التقرير عن تصدّر التفتيش البيئي على المنشآت بمكة المكرمة بإجمالي 1243 جولةً، تبعتها الرياض بـ 713 جولةً، وحلت ثالثًا المنطقة الشمالية بـ 706 جولات، فيما قام مفتشو المركز بـ491 زيارةً للمنطقة الجنوبية وعلى المنشآت في منطقة المدينة المنورة بـ400 جولة، أما الأقل في عدد الجولات الرقابية فكانت من نصيب منطقة جازان بـ315 جولةً، والمنطقة الشرقية بـ306 جولات رقابة بيئية.
وتضمَّنت الجولات التفتيشية لمركز ((الالتزام البيئي))، إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة ووضع الخطط التصحيحية اللازمة؛ لوقف المخالفات المؤثرة على البيئة أو تصحيح المخالفات الإدارية لإصدار شروط التصاريح البيئية، صونًا لموارد المملكة الطبيعية، وتحقيقًا للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

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