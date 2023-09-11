الصيانة والأعطال تربكان الحركة المرورية بالمجاردة

الصيانة والأعطال تربكان الحركة المرورية بالمجاردة
التاريخ
9/11/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تسبب تعطل الإشارة الضوئية الوحيدة وسط محافظة المجاردة بمنطقة عسير، في إغلاق الطريق المحوري بالصبات الخرسانية من قبل المرور، وإجبار قائدي المركبات إلى تقاطعات أخرى وتكدس السيارات والزحام، خصوصاً في أوقات الذهاب إلى الدوام الرسمي للمدارس والموظفين وانصرافهم منه.
أعمال صيانة
بدوره قال محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح، إن الإشارة تعرضت لعطل فني عام في الكونترول الخاص بها، بسبب انقطاع الكهرباء والأمطار والصواعق، وكذلك البنية التحتية للموقع سيئة، وجار تعديل الموصلات والكيابل الكهربائية، مشيرا إلى أنه تم طلب كنترول جديد وفي طور الوصول والتركيب قريب جداً، وفيما يخص وقت الذروة فإن الدوريات موجودة دائماً، وختم دلبوح بقوله إنه تجري الآن أعمال صيانة قائمة في محور الإشارة من إعادة هيكلة وسفلتة.
زحام شديد
قال كل من أحمد الشهري وحسن الشهري وعبدالله أحمد، إن إشارة المرور التي تقع في وسط محافظة المجاردة في أهم تقاطع حيوي يربط كل الاتجاهات وينفذ على جميع الأحياء والقرى تعطلت منذ أكثر من أسبوعين، وتم إغلاق تقاطع المثلث الحيوي وإجبار المركبات على الاتجاه مسافات طويلة شمالا وجنوبا ثم الدوران والعودة، مما أدى إلى الإغلاق ووقوع زحام شديد وارتباك وارتداد كبير للسيارات يهدد بوقوع حوادث خصوصاً أوقات الذروة لطلاب المدارس والموظفين، كون الطريق هو المحور الرئيسي المؤدي إلى كل الاتجاهات في المحافظة وقراها. وطالبوا ممن يهمه الأمر بسرعة إصلاح العطل، وإعادة فتح التقاطع الذي يعد المخرج الوحيد العام الذي يربط شرق المحافظة بغربها، أو إيجاد حلول أخرى مؤقتة بدلا من إغلاق الإشارة الضوئية والطريق المحوري بالمحافظة.
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