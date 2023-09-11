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الصيانة والأعطال تربكان الحركة المرورية بالمجاردة

9/11/2023 11:14:18 PM

(MENAFN- Al Watan) تسبب تعطل الإشارة الضوئية الوحيدة وسط محافظة المجاردة بمنطقة عسير، في إغلاق الطريق المحوري بالصبات الخرسانية من قبل المرور، وإجبار قائدي المركبات إلى تقاطعات أخرى وتكدس السيارات والزحام، خصوصاً في أوقات الذهاب إلى الدوام الرسمي للمدارس والموظفين وانصرافهم منه.
أعمال صيانة
بدوره قال محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح، إن الإشارة تعرضت لعطل فني عام في الكونترول الخاص بها، بسبب انقطاع الكهرباء والأمطار والصواعق، وكذلك البنية التحتية للموقع سيئة، وجار تعديل الموصلات والكيابل الكهربائية، مشيرا إلى أنه تم طلب كنترول جديد وفي طور الوصول والتركيب قريب جداً، وفيما يخص وقت الذروة فإن الدوريات موجودة دائماً، وختم دلبوح بقوله إنه تجري الآن أعمال صيانة قائمة في محور الإشارة من إعادة هيكلة وسفلتة.
زحام شديد
قال كل من أحمد الشهري وحسن الشهري وعبدالله أحمد، إن إشارة المرور التي تقع في وسط محافظة المجاردة في أهم تقاطع حيوي يربط كل الاتجاهات وينفذ على جميع الأحياء والقرى تعطلت منذ أكثر من أسبوعين، وتم إغلاق تقاطع المثلث الحيوي وإجبار المركبات على الاتجاه مسافات طويلة شمالا وجنوبا ثم الدوران والعودة، مما أدى إلى الإغلاق ووقوع زحام شديد وارتباك وارتداد كبير للسيارات يهدد بوقوع حوادث خصوصاً أوقات الذروة لطلاب المدارس والموظفين، كون الطريق هو المحور الرئيسي المؤدي إلى كل الاتجاهات في المحافظة وقراها. وطالبوا ممن يهمه الأمر بسرعة إصلاح العطل، وإعادة فتح التقاطع الذي يعد المخرج الوحيد العام الذي يربط شرق المحافظة بغربها، أو إيجاد حلول أخرى مؤقتة بدلا من إغلاق الإشارة الضوئية والطريق المحوري بالمحافظة.

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