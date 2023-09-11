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المدارس العالمية تنعش كتب الأرصفة

9/11/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) برغم مرور نحو 4 أسابيع على بدء الدراسة فإن هناك العديد من المدارس العالمية لم تنته من اختيار الكتب الدراسية للعام الجاري، إذ فوجئ العديد من أولياء الأمور والطلاب بقيام المدرسة بتغيير عدد من الكتب الدراسية والمطالبة بشراء كتب أخرى تختلف عن التي قاموا بشرائها سواء من المدرسة أو من الخارج، فيما اعتبر أولياء أمور ذلك استغلالًا للطالب وولي أمره، إذ أن سعر الكتب من المدرسة يزيد عن شرائها من خارج المدرسة بما لا يقل عن 500 إلى 700 ريال مما شكل سوق خاص لبيع تلك الكتب.
مراحل تعليمية
أكد أحد أولياء الأمور أنه وبعد شراء الكتب التي طلبتها المدرسة أبلغه ابنه بأن المدرسة عادت وطالبته بتغيير 3 كتب بكتب أخرى، بينما أوضح علي الشهري أن المدرسة تقوم ببيع الكتب للصف الأول ابتدائي بمبلغ 1890 ريالًا بينما سعرها في المكتبات 1400 ريال.
وبينت والدة أحد الطلاب بأنها تحرص كل عام على شراء الكتب من المكتبات وليس من المدرسة لارتفاع أسعارها خصوصًا أن لديها 3 أطفال في مختلف المراحل التعليمية واستغربت من الارتفاع العجيب في الأسعار خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقالت إنه في السابق كان سعر الكتب لا يتجاوز 500 الى 600 ريال بينما الآن بعض الصفوف يتجاوز سعر الكتب فيها 2500 ريال، حتى أن دفتر التلوين للأطفال سعره 80 ريالًا.
على الأرض
ينشط أمام مكتبات بيع الكتب الدراسية سوق أخرى لبيع الكتب المستعملة ويقوم أصحاب تلك الكتب ببيعها وعرضها علي سياراتهم أو فرشها على الأرض وتشهد إقبالًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور خاصة أن سعر الكتاب أرخص من الجديد بنسبة تصل إلى 50%.

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