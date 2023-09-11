المدارس العالمية تنعش كتب الأرصفة

المدارس العالمية تنعش كتب الأرصفة
التاريخ
9/11/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) برغم مرور نحو 4 أسابيع على بدء الدراسة فإن هناك العديد من المدارس العالمية لم تنته من اختيار الكتب الدراسية للعام الجاري، إذ فوجئ العديد من أولياء الأمور والطلاب بقيام المدرسة بتغيير عدد من الكتب الدراسية والمطالبة بشراء كتب أخرى تختلف عن التي قاموا بشرائها سواء من المدرسة أو من الخارج، فيما اعتبر أولياء أمور ذلك استغلالًا للطالب وولي أمره، إذ أن سعر الكتب من المدرسة يزيد عن شرائها من خارج المدرسة بما لا يقل عن 500 إلى 700 ريال مما شكل سوق خاص لبيع تلك الكتب.
مراحل تعليمية
أكد أحد أولياء الأمور أنه وبعد شراء الكتب التي طلبتها المدرسة أبلغه ابنه بأن المدرسة عادت وطالبته بتغيير 3 كتب بكتب أخرى، بينما أوضح علي الشهري أن المدرسة تقوم ببيع الكتب للصف الأول ابتدائي بمبلغ 1890 ريالًا بينما سعرها في المكتبات 1400 ريال.
وبينت والدة أحد الطلاب بأنها تحرص كل عام على شراء الكتب من المكتبات وليس من المدرسة لارتفاع أسعارها خصوصًا أن لديها 3 أطفال في مختلف المراحل التعليمية واستغربت من الارتفاع العجيب في الأسعار خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقالت إنه في السابق كان سعر الكتب لا يتجاوز 500 الى 600 ريال بينما الآن بعض الصفوف يتجاوز سعر الكتب فيها 2500 ريال، حتى أن دفتر التلوين للأطفال سعره 80 ريالًا.
على الأرض
ينشط أمام مكتبات بيع الكتب الدراسية سوق أخرى لبيع الكتب المستعملة ويقوم أصحاب تلك الكتب ببيعها وعرضها علي سياراتهم أو فرشها على الأرض وتشهد إقبالًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور خاصة أن سعر الكتاب أرخص من الجديد بنسبة تصل إلى 50%.
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