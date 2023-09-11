ريزتش يرفع لياقة الأشهب

ريزتش يرفع لياقة الأشهب
التاريخ
9/11/2023 11:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب الطائي الكرواتي كرشمير ريزتش على رفع المعدل اللياقي لدى لاعبيه، وذلك خلال فترة التوقف الحالية، التي تصاحب أيام FIFA، قبل أن يبدأ التحضير لمواجهة الحزم، السبت المقبل، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي تعد منعطفا مهما للفريقين اللذين يسعيان لخطف النقاط الثلاث كاملة، وركز المدرب الكرواتي على السرعة في بناء الهجمة والوصول إلى مرمى المنافس.
MENAFN11092023000089011017ID1107049673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.