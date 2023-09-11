Tuesday, 12 September 2023 08:07 GMT

الاتحاد يفاضل بين أجانبه

9/11/2023 11:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي وصل فيه مدافع الاتحاد الجديد البرازيلي لويز فيليبي إلى جدة وانتظم في التدريبات، بدأ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو يفاضل بين عدد من اللاعبين الأجانب لاختيار أحدهم لإخراجه من قائمة المحترفين كي يتمكن من قيد لويز فيليبي، قبل نهاية المهلة المحددة في 15 من سبتمبر الجاري، ويعد البرتغالي جواو جوتا الأقرب للخروج من القائمة حتى الآن، فيما خضع اللاعب الدولي عبدالرحمن العبود لفحوص طبية تمهيدا للعودة للتدريبات.
انتظام ومفاضلة
انتظم البرازيلي لويز فليبي في تدريبات العميد عقب وصوله جدة، بعدما تعاقدت معه إدارة النادي خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة، التي اختتمت، الخميس الماضي، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني لتدعيم النمور قبل بدأ الجولة السادسة لدوري روشن السعودي، وما زال الجهاز الفني بقيادة نونو سانتو يفاضل بين عدد من اللاعبين الأجانب لاختيار أحدهم لإخراجه من قائمة المحترفين، ليتم قيد لويز فيليبي، ويعتبر البرتغالي جواو جوتا الأقرب للخروج من القائمة حتى الآن، رغم أن تعاقد الإدارة الاتحادية معه خلال الانتقالات الصيفية الماضية كان بتوصية من نونو سانتو، إذ إن اللاعب لم يقنع الاتحاديين خلال الفترة الماضية وظل حبيس دكة البدلاء.
إعداد انفرادي
من جانبه، يستعد عبدالرحمن العبود للعودة إلى تدريبات النمور بعدما استبعده البرتغالي نونو سانتو منذ بداية الاستعداد للموسم الجديد، وأجرى العبود فحوصات طبية، ليبدأ فترة إعداد منفردة قبل دخول تدريبات الفريق الجماعية، بعد نجاح مساعي الإدارة الاتحادية في إقناع سانتو بعودة اللاعب للتدريب، وكان أعلن في وقت سابق عدم حاجته إليه.
وكان سانتو استبعد العبود من حساباته لعدم انضباط اللاعب في التدريبات وعدم التزامه بالتعليمات.
وكانت إدارة النادي رفضت العروض التي وصلت للعبود خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة، وطالبت اللاعب بالانتظار، حتى تُحل مشكلته مع المدرب، وهو ما تم فعلا، ليعود اللاعب للتدريبات الاتحادية مجددا.
- لويز فليبي ينتظم في تدريبات العميد
- سانتو يفاضل بين اللاعبين الأجانب لاستبعاد أحدهم
- جوتا الأقرب للإبعاد عن قائمة الأجانب الاتحادية
- إدارة النادي تنجح في طي خلاف العبود وسانتو
- اللاعب يخضع للفحص الطبي قبل العودة
- العبود سينخرط في فترة إعداد منفردة

MENAFN11092023000089011017ID1107049672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث