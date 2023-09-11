الاتحاد يفاضل بين أجانبه

الاتحاد يفاضل بين أجانبه
التاريخ
9/11/2023 11:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي وصل فيه مدافع الاتحاد الجديد البرازيلي لويز فيليبي إلى جدة وانتظم في التدريبات، بدأ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو يفاضل بين عدد من اللاعبين الأجانب لاختيار أحدهم لإخراجه من قائمة المحترفين كي يتمكن من قيد لويز فيليبي، قبل نهاية المهلة المحددة في 15 من سبتمبر الجاري، ويعد البرتغالي جواو جوتا الأقرب للخروج من القائمة حتى الآن، فيما خضع اللاعب الدولي عبدالرحمن العبود لفحوص طبية تمهيدا للعودة للتدريبات.
انتظام ومفاضلة
انتظم البرازيلي لويز فليبي في تدريبات العميد عقب وصوله جدة، بعدما تعاقدت معه إدارة النادي خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة، التي اختتمت، الخميس الماضي، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني لتدعيم النمور قبل بدأ الجولة السادسة لدوري روشن السعودي، وما زال الجهاز الفني بقيادة نونو سانتو يفاضل بين عدد من اللاعبين الأجانب لاختيار أحدهم لإخراجه من قائمة المحترفين، ليتم قيد لويز فيليبي، ويعتبر البرتغالي جواو جوتا الأقرب للخروج من القائمة حتى الآن، رغم أن تعاقد الإدارة الاتحادية معه خلال الانتقالات الصيفية الماضية كان بتوصية من نونو سانتو، إذ إن اللاعب لم يقنع الاتحاديين خلال الفترة الماضية وظل حبيس دكة البدلاء.
إعداد انفرادي
من جانبه، يستعد عبدالرحمن العبود للعودة إلى تدريبات النمور بعدما استبعده البرتغالي نونو سانتو منذ بداية الاستعداد للموسم الجديد، وأجرى العبود فحوصات طبية، ليبدأ فترة إعداد منفردة قبل دخول تدريبات الفريق الجماعية، بعد نجاح مساعي الإدارة الاتحادية في إقناع سانتو بعودة اللاعب للتدريب، وكان أعلن في وقت سابق عدم حاجته إليه.
وكان سانتو استبعد العبود من حساباته لعدم انضباط اللاعب في التدريبات وعدم التزامه بالتعليمات.
وكانت إدارة النادي رفضت العروض التي وصلت للعبود خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة، وطالبت اللاعب بالانتظار، حتى تُحل مشكلته مع المدرب، وهو ما تم فعلا، ليعود اللاعب للتدريبات الاتحادية مجددا.
- لويز فليبي ينتظم في تدريبات العميد
- سانتو يفاضل بين اللاعبين الأجانب لاستبعاد أحدهم
- جوتا الأقرب للإبعاد عن قائمة الأجانب الاتحادية
- إدارة النادي تنجح في طي خلاف العبود وسانتو
- اللاعب يخضع للفحص الطبي قبل العودة
- العبود سينخرط في فترة إعداد منفردة
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