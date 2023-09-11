الهلال يستعين بالشباب للديربي
التاريخ
9/11/2023 11:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) عاود الهلال تدريباته بعد الراحة التي منحها مدربه، البرتغالي خورخي خيسوس للاعبيه، أول من أمس، وبدأ المدرب البرتغالي في تجهيز الزعيم لمواجهة الرياض، الجمعة المقبل، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتنوعت تدريبات الفريق بين اللياقية والفنية، مستعينا بعدد من اللاعبين الشباب لتغطية النقص الحاصل في تدريبات الفريق، نظير تواجد عدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخبات الوطنية سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي.
MENAFN11092023000089011017ID1107049671
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.