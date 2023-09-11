أبها يطبق طريقة الاتفاق

أبها يطبق طريقة الاتفاق
التاريخ
9/11/2023 11:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل أبها استعداداته لمباراته المهمة التي ستجمعه بالاتفاق السبت المقبل. وركز مدربه البولندي، تشيسلاف ميشنيفيتش، على النواحي الفنية، وطبق الطريقة التي سيخوض بها اللقاء الصعب، معتمدا على إغلاق المساحات والهجوم المرتد السريع. كما أخضع لاعبيه لتدريبات خاصة على الكرات الثابتة، للاستفادة منها في الجانب الهجومي، وكيفية التعامل معها في الناحية الدفاعية.
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