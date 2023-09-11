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أبها يطبق طريقة الاتفاق

9/11/2023 11:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل أبها استعداداته لمباراته المهمة التي ستجمعه بالاتفاق السبت المقبل. وركز مدربه البولندي، تشيسلاف ميشنيفيتش، على النواحي الفنية، وطبق الطريقة التي سيخوض بها اللقاء الصعب، معتمدا على إغلاق المساحات والهجوم المرتد السريع. كما أخضع لاعبيه لتدريبات خاصة على الكرات الثابتة، للاستفادة منها في الجانب الهجومي، وكيفية التعامل معها في الناحية الدفاعية.

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