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مخاوف من قمة كيم وبوتين

9/11/2023 11:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج عناوين الأخبار العالمية، بسبب الدعوة إلى قمة تجمعهما، التي أثارت مخاوف أمريكية من تزويد روسيا بالمزيد من الأسلحة.
وقال الكرملين، إن بوتين دعا كيم لزيارة روسيا لقمة تعاونية فيما ستكون الزيارة الثانية المعروفة لكوريا الشمالية إلى روسيا ويفسر المحللين عما يجب أن يتطلع إليه العالم عندما يجتمع الزعيمان خلال الأيام المقبلة.
التعاون الدفاعي
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها في شأن ما تسميه تقدم مفاوضات الأسلحة بين البلدين، حيث حث مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان كيم على ((عدم تزويد روسيا بأسلحة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى قتل الأوكرانيين)).
واتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قد تم تسليم أي أسلحة. ونفت كل من روسيا وكوريا الشمالية هذه المزاعم، لكنهما وعدتا بتعميق التعاون الدفاعي.
إمدادات ضخمة
ويقول محللون، إن كوريا الشمالية لديها إمدادات ضخمة من قذائف المدفعية والصواريخ وذخائر الأسلحة الصغيرة التي يمكن أن تساعد روسيا على تجديد المخزون الهائل الذي أنفقته خلال أكثر من 18 شهرًا من الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن جودتها وقدرة البلاد على إنتاج مزيد منها غير واضحة.
وقد يكون العمال أيضًا أحد الأشياء التي تهتم بها روسيا وسط انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية. وقبل أن تحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2019، كانت تشير التقديرات إلى أن روسيا تستضيف ما يقرب من 20 ألف كوري شمالي.

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