مناورة تختبر بدلاء النصر
التاريخ
9/11/2023 11:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، لاعبيه لمناورة فنية خلال تدريبات العالمي التحضيرية لمواجهة الرائد، السبت المقبل، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، للوقوف على مدى جهوزية لاعبيه البدلاء قبل عودة اللاعبين الدوليين، عقب انتهاء فترة التوقف الحالية، وليفتح ملف التحضير للرائد، ورسم خططه الفنية، لمواصلة الانتصارات، والزحف نحو قمة جدول ترتيب الدوري.
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