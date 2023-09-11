%35 من مخالفات الترفيه بالرياض
التاريخ
9/11/2023 11:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تحولت المطاعم والمقاهي في مختلف مناطق المملكة إلى ساحات ترفيهية، تنافس العروض والفعاليات الترفيهية المقدمة، إذ سيطرت بنسبة 38%، في وقت استحوذت الرياض على النصيب الأكبر منها، وتصدرت 5 مناطق مخالفات الترفيه المرصودة.
1263 فعالية
كشف تقرير الهيئة العامة للترفيه للربع الثاني من العام الحالي، تسجيل 1263 عرضًا وفعالية ترفيهية، منها 480 عرضًا في المطاعم والمقاهي بـ38%، و462 فعالية بـ37%، و321 عرضًا بـ25%، وتصدرت الرياض أكثر مناطق المملكة فعاليات ترفيهية، حيث بلغ إجمالي الفعاليات 142 فعالية بـ31%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 123 فعالية بـ27%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 45 فعالية بـ10%، وعسير رابعًا، بإجمالي 34 فعالية بـ7%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 25 فعالية بـ5%.
عروض ترفيهية
استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من العروض الترفيهية، والتي بلغت 151 عرضًا ترفيهيًا بـ47%، وحلت الشرقية ثانيًا بـ76 عرضًا ترفيهيًا بـ24%، ومكة المكرمة ثالثًا بـ45 عرضًا ترفيهيًا بـ14%، والقصيم رابعًا بـ13 عرضًا ترفيهيًا بـ4%، وتبوك وعسير خامسًا بـ7 عروض ترفيهية بـ2%
عروض المطاعم والمقاهي
تصدرت الرياض عروض المطاعم والمقاهي الترفيهية، حيث بلغ إجمالي العروض الترفيهية المقدمة 173 عرضًا بـ36%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 146 عرضًا بـ30%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 97 عرضًا بـ20%، وعسير رابعًا، بإجمالي 21 عرضًا بـ4%، وحائل خامسًا، بإجمالي 8 عروض بـ2%
%35 مخالفات
انخفضت مخالفات الترفيه المرصودة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي المخالفات المرصودة 1496 مخالفة، مقابل 1709 مخالفات مرصودة في الربع الأول، وتصدرت الرياض مخالفات الترفيه، حيث بلغ إجمالي المخالفات 522 مخالفة بـ35%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 362 مخالفة بـ24%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 251 مخالفة بـ17%، وعسير رابعًا، بإجمالي 118 مخالفة بـ8%، وجازان خامسًا، بإجمالي 86 مخالفة بـ6%.
- عروض المطاعم والمقاهي تفوق الفعاليات الترفيهية
- 5 مناطق تتصدر مخالفات الترفيه
- 1263 عرضا وفعالية ترفيهية
- %38 عروض المطاعم والمقاهي
- %37 فعاليات ترفيهية
- %25 عروض ترفيهية
الأكثر فعاليات بالمطاعم والمقاهي:
الرياض: 36%
مكة: 30%
الشرقية: 20%
عسير: 4%
حائل: 2%
الأكثر فعاليات ترفيهية:
الرياض: 31%
مكة: 27%
الشرقية: 10%
عسير: 7%
القصيم: 5%
الأكثر مخالفات ترفيهية:
الرياض: 35%
مكة: 24%
الشرقية: 17%
عسير: 8%
جازان: 6%
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