6 مناطق تتصدر المخالفات المائية

6 مناطق تتصدر المخالفات المائية
التاريخ
9/11/2023 11:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت مخالفات أحكام نظام المياه الخاصة بمصادر المياه في مكة المكرمة، مخالفات 10 مناطق مجتمعة العام الماضي، إذ بلغت 30%، فيما تصدرت الرياض قيمة المخالفات المرصودة، في وقت خلت 5 مناطق من المخالفات والغرامات، وحصدت ((صفراً)) ممثلة في: تبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والجوف.
أحكام النظام
كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه، عن مخالفات أحكام نظام المياه الخاصة للعام الماضي، إجمالي المخالفات بـ154 مخالفة، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المخالفات المرصودة، بإجمالي 51 مخالفة بـ30%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 31 مخالفة بـ20%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 23 مخالفة بـ15%، وتساوت الشرقية والباحة رابعا، بإجمالي 18 مخالفة لكل منهما بـ12%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 7 مخالفات بـ5%.
3.7 ملايين غرامات
تصدرت الرياض قيمة المخالفات على مستوى مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي قيمة المخالفات 3.777 ملايين ريال، منها 1.510 مليون ريال قيمة المخالفات بالرياض، وحلت القصيم ثانيا بـ640 ألف ريال، والشرقية ثالثا بـ595 ألف ريال، ومكة المكرمة رابعا بـ567 ألف ريال، والباحة خامسا بـ235 ألف ريال.
مخالفات
154 مخالفات بمصادر المياه
1.7 مليون ريال قيمة المخالفات
%30 من المخالفات بمكة
الرياض تتصدر قيمة المخالفات
5 مناطق صفر مخالفات وغرامات
الأكثر مخالفات:
مكة: 30%
الرياض: 20%
القصيم: 15%
الشرقية والباحة: 12%
المدينة: 5%
الأكثر غرامات مالية:
الرياض: 1.5 مليون ريال
القصيم: 640 ألف ريال
الشرقية: 595 ألف ريال
مكة المكرمة: 567 ألف ريال
الباحة: 235 ألف ريال
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