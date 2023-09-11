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6 مناطق تتصدر المخالفات المائية

9/11/2023 11:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت مخالفات أحكام نظام المياه الخاصة بمصادر المياه في مكة المكرمة، مخالفات 10 مناطق مجتمعة العام الماضي، إذ بلغت 30%، فيما تصدرت الرياض قيمة المخالفات المرصودة، في وقت خلت 5 مناطق من المخالفات والغرامات، وحصدت ((صفراً)) ممثلة في: تبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والجوف.
أحكام النظام
كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه، عن مخالفات أحكام نظام المياه الخاصة للعام الماضي، إجمالي المخالفات بـ154 مخالفة، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المخالفات المرصودة، بإجمالي 51 مخالفة بـ30%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 31 مخالفة بـ20%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 23 مخالفة بـ15%، وتساوت الشرقية والباحة رابعا، بإجمالي 18 مخالفة لكل منهما بـ12%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 7 مخالفات بـ5%.
3.7 ملايين غرامات
تصدرت الرياض قيمة المخالفات على مستوى مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي قيمة المخالفات 3.777 ملايين ريال، منها 1.510 مليون ريال قيمة المخالفات بالرياض، وحلت القصيم ثانيا بـ640 ألف ريال، والشرقية ثالثا بـ595 ألف ريال، ومكة المكرمة رابعا بـ567 ألف ريال، والباحة خامسا بـ235 ألف ريال.
مخالفات
154 مخالفات بمصادر المياه
1.7 مليون ريال قيمة المخالفات
%30 من المخالفات بمكة
الرياض تتصدر قيمة المخالفات
5 مناطق صفر مخالفات وغرامات
الأكثر مخالفات:
مكة: 30%
الرياض: 20%
القصيم: 15%
الشرقية والباحة: 12%
المدينة: 5%
الأكثر غرامات مالية:
الرياض: 1.5 مليون ريال
القصيم: 640 ألف ريال
الشرقية: 595 ألف ريال
مكة المكرمة: 567 ألف ريال
الباحة: 235 ألف ريال

MENAFN11092023000089011017ID1107049666

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