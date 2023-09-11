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3 سجلات لمتابعة الطلاب يوميا بمدرستي

9/11/2023 11:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاحت وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات، إعداد 3 سجلات لمتابعة الطلاب والطالبات يوميًا لكل المقررات الدراسية على منصة ((مدرستي)) الإلكترونية، بغرض التوثيق ورصد درجات الطلاب والطالبات في كل من: الواجبات المدرسية، والاختبارات القصيرة، والأنشطة والمهام الأدائية، ويتم توزيع الدرجات الإجمالية المعتمدة فيها لكل سجل، بناء على التوزيع المعتمد للدرجات والصادر من وزارة التعليم.
تقارير إلكترونية
توفر خدمة إعداد السجلات في ((مدرستي))، تقارير ((إلكترونية)) فورية عن مستوى الطالب، والفصل، وإشعار درجات الطالب في كل سجل، وسجل الدرجات النهائية للطالب ((الدرجة الإجمالية للبنود))، مع إمكانية نقلها إلى برنامج الجداول ((إكسل))، وتوفير إشعارات وملاحظات للطلاب، وتوجيه الشكر والتقدير أو نقل ملاحظة أو رسالة إلى الطالب عبر حسابه في المنصة، ومشاركة ولي الأمر فيها، وإمكانية تصدير إشعار مفصل بدرجات الطالب للوكيل والموجه الطلابي.
التواصل المستمر
أشاد معلمون ومشرفون تربويون بتفعيل هذه الخدمة ((إلكترونيًا))، التي تتيح التواصل المستمر بين المعلم وأولياء الأمور، وإطلاع أولياء الأمور على كل التفاصيل الدراسية الخاصة بالطالب، وفي تلك الخطوة، إشراك ولي أمر الطالب في تحسين مستوى الطالب أولًا بأول، موضحين أن العمل في ذلك كان تقليديًا من خلال الكتابة في مذكرة الواجبات والأنشطة، والتي هي قابلة للفقدان أو الضياع أو النسيان في المنزل أو المدرسة، مع إدراج السجلات والملاحظات، بالإمكان ولي الأمر المتابعة بشكل مستمر دون انقطاع في أي زمان ومكان، وقد يغني أولياء الأمور من الحضور والزيارات المدرسية، والالتقاء بالمعلمين إلا في الحالات النادرة. وتوقعوا أن تسهم تلك الخدمة في ارتفاع المستوى التعليمي للطلاب، وحرص الطالب وأسرته على ذلك، ولن يكون هناك مبرر لبعض أولياء الأمور، بعدم علمهم المسبق عن مستوى أبنائهم، والتدخل السريع في حال تراجع المستوى الدراسي.

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