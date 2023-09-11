ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
التاريخ
9/11/2023 11:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
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