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ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

9/11/2023 11:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

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