432 مليون دولار استثمارات“جابكو” فى العام المالى الماضى
التاريخ
9/11/2023 11:14:05 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
استثمرت شركة بترول خليج السويس“جابكو” نحو 432 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، موزعة على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية ومشروعات الإنتاج وتجديد البنية الأساسية، بحسب بيان للشركة.
وقال صلاح عبد الكريم، رئيس الشركة، إن الشركة حفرت 5 آبار تنموية، ما أدى لارتفاع إنتاج الشركة إلى 56.2 ألف برميل يوميًا.
وذكر أن إصلاح وإكمال 6 آبار بالإضافة إلى عمليات تحسين إنتاجية الآبار، ما ساهم فى إضافة احتياطات بترولية قدرها 27 ملايين برميل زيت خام، وكذلك 14.8 مليار قدم مكعب من الغاز، كما تم تنفيذ أعمال مسح سيزمى حديث ومعالجة البيانات السيزمية وحفر البئر الأول على البيانات السيزمية الحديثة.
وأضاف أنه جار أعمال تنمية مشروع شمال صفا لإنتاج الزيت الخام، ومن المتوقع بدء الإنتاج بمعدل 3 آلاف برميل زيت خام يومياً يزداد تدريجيًا حتى الوصول إلى الطاقة القصوى للحقل وهى 12 ألف برميل زيت خام يوميا.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستمرار فى تطبيق أحدث التكنولوجيات على نطاق واسع فى عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، والاستمرار فى زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات، مع الالتزام الكامل بأنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وذلك بهدف الحفاظ على الكوادر البشرية والمعدات والأصول.
وأشاد الملا بالنتائج التى حققتها شركة جابكو ونجاحها فى زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التى واجهتها من خلال التعاون والتكامل مع شركائها دراجون أويل الإماراتية وشركة اينى الإيطالية، لافتًا إلى أهمية التركيز على الانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.
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