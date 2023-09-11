432 مليون دولار استثمارات“جابكو” فى العام المالى الماضى

وقال صلاح عبد الكريم، رئيس الشركة، إن الشركة حفرت 5 آبار تنموية، ما أدى لارتفاع إنتاج الشركة إلى 56.2 ألف برميل يوميًا.

وذكر أن إصلاح وإكمال 6 آبار بالإضافة إلى عمليات تحسين إنتاجية الآبار، ما ساهم فى إضافة احتياطات بترولية قدرها 27 ملايين برميل زيت خام، وكذلك 14.8 مليار قدم مكعب من الغاز، كما تم تنفيذ أعمال مسح سيزمى حديث ومعالجة البيانات السيزمية وحفر البئر الأول على البيانات السيزمية الحديثة.

وأضاف أنه جار أعمال تنمية مشروع شمال صفا لإنتاج الزيت الخام، ومن المتوقع بدء الإنتاج بمعدل 3 آلاف برميل زيت خام يومياً يزداد تدريجيًا حتى الوصول إلى الطاقة القصوى للحقل وهى 12 ألف برميل زيت خام يوميا.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستمرار فى تطبيق أحدث التكنولوجيات على نطاق واسع فى عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، والاستمرار فى زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات، مع الالتزام الكامل بأنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وذلك بهدف الحفاظ على الكوادر البشرية والمعدات والأصول.

وأشاد الملا بالنتائج التى حققتها شركة جابكو ونجاحها فى زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التى واجهتها من خلال التعاون والتكامل مع شركائها دراجون أويل الإماراتية وشركة اينى الإيطالية، لافتًا إلى أهمية التركيز على الانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.