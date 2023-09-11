وأضاف مارشينكو – في تصريح صحفي وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم الاثنين- أن وزارة المالية ترغب عام 2024، في الحصول على تمويل من الولايات المتحدة لميزانية الدولة”..موضحا أنهم يعملون على الحصول على 12 إلى 14 مليار دولار في هذه الفترة.

وأكد أن نفقات موازنة الدولة لعام 2024 لن تكون أقل من هذا العام، بما في ذلك الإنفاق على الدفاع، مما يعني أن هناك حاجة إلى تمويل خارجي بمستوى لا يقل عن هذا العام – 42 مليار دولار.

وفي سياق آخر، استعادت أوكرانيا السيطرة على ما يسمى بـ (بويكو ريجز) وهي منصات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة ساحل شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، وفقًا لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية عن الوزارة قولها إن روسيا سيطرت على [منصات بويكو] عام 2015، وعندما بدأت الحرب الروسية تم استخدامهم لأغراض عسكرية، وعلى وجه الخصوص، كمهابط للمروحيات ولنشر الرادارات”.

وأشارت الوزارة أن القوات الأوكرانية استعادت منصات الحفر (بترو هودوفانيتس – أوكرانيا – تافريدا وسيفاش) وتم تنفيذ عملية استعادة المنصات من قبل أفراد مديرية المخابرات الرئيسية.

وأضافت الوزارة:“خلال العملية، تمكنت القوات الخاصة من الاستيلاء على مخزون من الصواريخ غير الموجهة للمروحيات ونظام رادار نيفا الذي يمكنه مراقبة حركة السفن في البحر الأسود”.

وخلال إحدى مراحل العملية، وقعت معركة بين القوات الخاصة الأوكرانية على زوارق وطائرة مقاتلة تابعة للروس من طراز Su-30. ولحقت أضرار بطائرة الروس واضطرت إلى التراجع – على حد قول تقرير وزارة الدفاع الأوكرانية.

أ. ش. أ