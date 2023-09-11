ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية بدعم من تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية بدعم من تراجع الدولار
التاريخ
9/11/2023 11:14:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت أسعار الذهب في ختام جلسة، اليوم الإثنين، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لتقييم مسار السياسة النقدية.
وزاد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر في الختام؛ بنسبة 0.25% أو ما يعادل 4.5 دولار إلى 1947.2 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار – الذي يعبر عن قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.55% إلي 104.55 نقطة، بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر.
وقال“روبرت رولنج” محلل أسواق المال لدى“كينيسيس” في مذكرة اليوم، إن أسعار الذهب سوف تشهد تحدياً على المدى المتوسط في حالة نجاح الاقتصاد الأمريكي في تجنب الركود.
واستقرت نسبة توقعات الأسواق لتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه الممتد على مدار يومي 19 و20 سبتمبر؛ عند 93% بينما تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 41% لإجراء رفع آخر في اجتماع نوفمبر، حسب مسح أداة“فيد واتش”. أرقام
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