ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية بدعم من تراجع الدولار

وزاد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر في الختام؛ بنسبة 0.25% أو ما يعادل 4.5 دولار إلى 1947.2 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يعبر عن قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.55% إلي 104.55 نقطة، بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر.

وقال“روبرت رولنج” محلل أسواق المال لدى“كينيسيس” في مذكرة اليوم، إن أسعار الذهب سوف تشهد تحدياً على المدى المتوسط في حالة نجاح الاقتصاد الأمريكي في تجنب الركود.

واستقرت نسبة توقعات الأسواق لتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه الممتد على مدار يومي 19 و20 سبتمبر؛ عند 93% بينما تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 41% لإجراء رفع آخر في اجتماع نوفمبر، حسب مسح أداة“فيد واتش”.