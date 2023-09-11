استقرار خام برنت عند التسوية أعلى 90 دولاراً.. ونايمكس يتراجع بشكل طفيف
التاريخ
9/11/2023 11:14:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews) استقرت أسعار خام برنت عند تسوية تعاملات، اليوم الإثنين، مع تقييم الأسواق آفاق الطلب والعرض قبيل صدور تقارير بشأن التوقعات الشهرية لأسواق الخام، لتحافظ العقود على مستواها فوق 90 دولاراً للبرميل، والذي سجلته بعد تمديد خفض الإمدادات من السعودية وروسيا.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منقطة اليورو، حيث من تتوقع نموًا بمقدار 0.8% فقط هذا العام، و1.4% في 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1% و1.7% على الترتيب، بينما عززت تقديراتها للتضخم ليصل إلى 3.2% في 2024، بارتفاع 0.1% عن التقدير السابق.
وتتوقع أوروبا موسم صيانة خفيف للمصافي هذا الخريف حيث تتطلع إلى الاستفادة من هوامش الربح المرتفعة، مما قد يدعم الطلب على النفط، في حين قد تتقلص إمدادات الخام بسبب العواصف والفيضانات في شرق ليبيا، والتي أدت لإغلاق أربعة موانئ رئيسية للتصدير، حسبما ذكرت“رويترز”.
وقد طغت تخفيضات الإمدادات على القلق المستمر بشأن تعافي الاقتصادي الصيني، حيث قال“جيم ريتربوش”، رئيس“ريتربوش وشركاه” لأبحاث الطاقة:“لقد ساهم انخفاض العرض في تعويض التباطؤ الكبير في الطلب العالمي على النفط”.
ونقلت“بلومبرج” عن هيئة التخطيط الوطني في جنوب السودان، أن خطط تولي شركة“نايل بتروليوم” المملوكة للدولة، السيطرة على حقول النفط من الشركات الأجنبية، التي تنتهي عقودها في عام 2027، لا يمكن أن تتحقق بسبب نقص التمويل والقدرات.
وذكرت“أجنيس بانيير روناتشر” وزيرة الطاقة الفرنسية، أن هناك حاجة ملحة للتخلص من الوقود الأحفوري، مشيرة إلى أنه إذا لم تتحول شركات النفط للطاقة المتجددة، فلن يكون لديها فرصة للبقاء خلال السنوات المقبلة، بحسب موقع“أويل برايس”.
وينصب تركيز الأسواق العالمية على التقارير الشهرية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة“أوبك”، والمقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر عند 90.64 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت إلى 91.45 دولار خلال التداولات.
كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.25% أو 22 سنتًا، ليسجل 87.29 دولار للبرميل، بعد أن زاد إلى 88.15 دولار خلال الجلسة. أرقام
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