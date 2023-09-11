وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منقطة اليورو، حيث من تتوقع نموًا بمقدار 0.8% فقط هذا العام، و1.4% في 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1% و1.7% على الترتيب، بينما عززت تقديراتها للتضخم ليصل إلى 3.2% في 2024، بارتفاع 0.1% عن التقدير السابق.

وتتوقع أوروبا موسم صيانة خفيف للمصافي هذا الخريف حيث تتطلع إلى الاستفادة من هوامش الربح المرتفعة، مما قد يدعم الطلب على النفط، في حين قد تتقلص إمدادات الخام بسبب العواصف والفيضانات في شرق ليبيا، والتي أدت لإغلاق أربعة موانئ رئيسية للتصدير، حسبما ذكرت“رويترز”.

وقد طغت تخفيضات الإمدادات على القلق المستمر بشأن تعافي الاقتصادي الصيني، حيث قال“جيم ريتربوش”، رئيس“ريتربوش وشركاه” لأبحاث الطاقة:“لقد ساهم انخفاض العرض في تعويض التباطؤ الكبير في الطلب العالمي على النفط”.

ونقلت“بلومبرج” عن هيئة التخطيط الوطني في جنوب السودان، أن خطط تولي شركة“نايل بتروليوم” المملوكة للدولة، السيطرة على حقول النفط من الشركات الأجنبية، التي تنتهي عقودها في عام 2027، لا يمكن أن تتحقق بسبب نقص التمويل والقدرات.

وذكرت“أجنيس بانيير روناتشر” وزيرة الطاقة الفرنسية، أن هناك حاجة ملحة للتخلص من الوقود الأحفوري، مشيرة إلى أنه إذا لم تتحول شركات النفط للطاقة المتجددة، فلن يكون لديها فرصة للبقاء خلال السنوات المقبلة، بحسب موقع“أويل برايس”.

وينصب تركيز الأسواق العالمية على التقارير الشهرية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة“أوبك”، والمقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر عند 90.64 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت إلى 91.45 دولار خلال التداولات.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.25% أو 22 سنتًا، ليسجل 87.29 دولار للبرميل، بعد أن زاد إلى 88.15 دولار خلال الجلسة.