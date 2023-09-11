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شركات إنجلترا غير مستعدة لقواعد وضرائب الاتحاد الأوروبى

9/11/2023 11:14:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة، بما فيها العديد من المصدرين، غير مستعدة على الإطلاق لمواجهة سيلان وشيك من القواعد التنظيمية والضرائب الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لدراسة جديدة.

أظهر الاستطلاع الذي أجرته غرفة التجارة البريطانية على 733 شركة صغيرة ومتوسطة أن أكثر من 80% منها لم تكن على علم بمتطلبات الإبلاغ بموجب الضريبة الخضراء للاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، أو الالتزامات المتعلقة بنظام ضريبة القيمة المضافة للكتلة والتي تبدأ اعتبارا من يناير 2025.

تحث غرفة التجارة البريطانية، الحكومة على تحسين الاتصالات مع الشركات البريطانية في الوقت الذي تتصارع فيه مع ما تطلق عليه الصناعة اسم“بريكست 2.0′′، وهو الاختلاف بين اللوائح والضرائب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذي يخلق روتينًا إضافيًا على الحدود، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

قال ويليام باين، رئيس السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة، تواجه سيلاً من لوائح الاتحاد الأوروبي وضرائبه.

وأعرب عن قلقه الشديد من قول 80% من المصنعين في المملكة المتحدة، الذين كانوا أيضا مصدرين، لغرفة التجارة البريطانية إنهم ليس لديهم علم بالضريبة الخضراء التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تسمى آلية تعديل حدود الكربون.
اعتبارًا من أكتوبر، يجب على شركات الاتحاد الأوروبي تجميع تقارير حول انبعاثات الكربون المرتبطة ببعض السلع المستوردة، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأسمدة، مع اضطرار الشركات إلى شراء شهادات لتغطية التلوث المضمن في المنتجات اعتبارًا من 2026.

من المقرر أن تقع الأعمال الورقية والتكاليف المرتبطة بضريبة الكربون على عاتق الشركات البريطانية التي تمد شركات الاتحاد الأوروبي بالمنتجات التي تغطيها الضريبة الخضراء.

قال باين إنها“مجرد بداية لسلسلة تغييرات ستتصاعد تدريجياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لردع استخدام الفولاذ الأرخص وذو مستويات الكربون المرتفعة والسلع الأخرى ذات الانبعاثات الضارة بالمناخ، والتي تُصدر إلى الاتحاد الأوروبي”.

في الوقت نفسه، وجد استطلاع غرفة التجارة البريطانية أن 87% من المصدرين في المملكة المتحدة لم يكونوا على علم بأن التغييرات في قواعد ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي ستتطلب من الشركات التي تقدم الخدمات- حتى إلكترونيا- دفع الضريبة حيث يقيم العميل.

كما حدد الاستطلاع الذي أجري في شهري يوليو وأغسطس،أن 43% من المصنعين البريطانيين لم يكونوا على علم بكيفية تطوير المملكة المتحدة لعلامة جودة المنتج البديلة لتلك المستخدمة في الاتحاد الأوروبي.

وقال خبراء التجارة إن عملية الاختلاف بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن اللوائح والضرائب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ستخلق احتكاكًا بيروقراطيًا إضافيًا للمصدرين البريطانيين.

كما قالت وزارة الأعمال والتجارة إنها تعمل على تصميم اللوائح لضمان قدرة الشركات البريطانية على الاستفادة من الفرص والحريات الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الاتفاق التجاري للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي يعني أنه“يمكننا الآن التنظيم بطريقة تناسب اقتصادنا وأعمالنا، مما يسمح لنا بأن نكون أكثر ابتكارًا وفعالية دون التقيد بقواعد الاتحاد الأوروبي”.

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