“كمالى”: خط الفقر الجديد فى مصر سيكون أعلى من 1400 جنيه

قال أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط، إن التقديرات الأولية لخط الفقر الجديد فى بحث الدخل والإنفاق 2021-2022، ارتفعت بنحو 63% لتصل إلى 1400 جنيه مقابل 857 جنيها فى مسح 2019-2020.

وكشف أنه يجرى إعادة تقييم هذه النتيجة فى ظل ارتفاع التضخم حاليًا.

وأضاف خلال مؤتمر التنمية المستدامة الذى عقدته وزارة التخطيط أمس الإثنين إن مصر تستهدف خفض عدد السكان تحت خط الفقر بحلول 2027 بنحو 20%.

وكانت معدلات الفقر قد تراجعت فى آخر مسح للدخل والإنفاق، والذى أجرى فى 2019-2020، للمرة الأولى منذ 20 عاما، لتسجل 29.7% مقارنة مع 32.5% فى مسح 2017-2018.

وتعرضت مصر لصدمة اقتصادية بالخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومى فى مارس من العام الماضى ضمن موجة أكبر للتخارج من الأسواق الناشئة إثر الغزو الروسى لأوكرانيا والتشديد النقدى عالميًا.

وفقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، وتفاقمت أزمة عملة مع ظهور سوق غير رسمية للدولار.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، على صلة بالمسح، إن خط الفقر الجديد سيكون أعلى من التقدير عن آخر مسح، بما يتناسب مع التغير فى سلة أسعار المستهلكين.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، من 105.6 نقطة خلال العام المالى 2019/2020 إلى 149.1 نقطة خلال العام المالى 2022/2023، بنمو 41%.

وأشارت المصادر إلى أن معدل الفقر فى التقديرات الأولية يقع فى نطاق بين 30% و35% من السكان.

وبحسب بيانات البنك الدولى ارتفع معدل المصريين تحت خط الفقر المدقع البالغ 2.15 دولار يوميًا بتعادل القوى الشرائية، إلى 2.4% مقابل 1.7% من المصريين، فيما تبلغ نسبة المصريين تحت الفقر الأدنى والمتوسط، والبالغ قيمته 3.65 دولار بتعادل القيمة الشرائية، إلى 24.2% مقابل 19.6% فى 2019.