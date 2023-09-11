“كمالى”: خط الفقر الجديد فى مصر سيكون أعلى من 1400 جنيه

“كمالى”: خط الفقر الجديد فى مصر سيكون أعلى من 1400 جنيه
التاريخ
9/11/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al-BoNews) مصادر: التقديرات الأولية لمعدل الفقر تتراوح بين 30 و35%
قال أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط، إن التقديرات الأولية لخط الفقر الجديد فى بحث الدخل والإنفاق 2021-2022، ارتفعت بنحو 63% لتصل إلى 1400 جنيه مقابل 857 جنيها فى مسح 2019-2020.
وكشف أنه يجرى إعادة تقييم هذه النتيجة فى ظل ارتفاع التضخم حاليًا.
وأضاف خلال مؤتمر التنمية المستدامة الذى عقدته وزارة التخطيط أمس الإثنين إن مصر تستهدف خفض عدد السكان تحت خط الفقر بحلول 2027 بنحو 20%.
وكانت معدلات الفقر قد تراجعت فى آخر مسح للدخل والإنفاق، والذى أجرى فى 2019-2020، للمرة الأولى منذ 20 عاما، لتسجل 29.7% مقارنة مع 32.5% فى مسح 2017-2018.
وتعرضت مصر لصدمة اقتصادية بالخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومى فى مارس من العام الماضى ضمن موجة أكبر للتخارج من الأسواق الناشئة إثر الغزو الروسى لأوكرانيا والتشديد النقدى عالميًا.
وفقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، وتفاقمت أزمة عملة مع ظهور سوق غير رسمية للدولار.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، على صلة بالمسح، إن خط الفقر الجديد سيكون أعلى من التقدير عن آخر مسح، بما يتناسب مع التغير فى سلة أسعار المستهلكين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، من 105.6 نقطة خلال العام المالى 2019/2020 إلى 149.1 نقطة خلال العام المالى 2022/2023، بنمو 41%.
وأشارت المصادر إلى أن معدل الفقر فى التقديرات الأولية يقع فى نطاق بين 30% و35% من السكان.
وبحسب بيانات البنك الدولى ارتفع معدل المصريين تحت خط الفقر المدقع البالغ 2.15 دولار يوميًا بتعادل القوى الشرائية، إلى 2.4% مقابل 1.7% من المصريين، فيما تبلغ نسبة المصريين تحت الفقر الأدنى والمتوسط، والبالغ قيمته 3.65 دولار بتعادل القيمة الشرائية، إلى 24.2% مقابل 19.6% فى 2019.
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