مصادر: تنفيذ صفقة استحواذ ((بى إنفستمنتس)) على ((أوراسكوم المالية)) قبل نهاية الشهر
التاريخ
9/11/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ((بى دى أوه)) بصدد التقدم للرقابة المالية بأوراق الصفقة الأسبوع الجاري
تخطط شركة بى إنفستمنتس القابضة لإتمام صفقة الاستحواذ على شركة أوراسكوم المالية خلال أسبوعين فى صفقة مبادلة أسهم لن ينتج عنها نقدية.
كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة)) عن أن“بى دى أوه” المستشار المالى للصفقة بصدد التقدم بملف الاستحواذ للرقابة المالية خلال الأسبوع الجارى بهدف اقتناص موافقتها على الصفقة بنفس معامل المبادلة المتفق عليه من قبل، مما يخلق كيانًا بأصول تتجاوز 6 مليارات جنيه.
وفى يونيو الماضى، وافق مجلس إدارة شركة بى إنفستمنتس القابضة، على الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وشملت قرارات المجلس آنذاك اعتماد معامل مبادلة من رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة بواقع 1 سهم من بى إنفستمنتس القابضة على أساس إجمالى أسهم رأسمال الشركة بعدد 160.024 مليون سهم، مقابل 56.76 سهم من أسهم أوراسكوم المالية القابضة على أساس عدد 4.721 مليار سهم من أسهم رأسمال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.
قال الرئيس التنفيذى لشركة“بى إنفستمنتس” القابضة حازم بركات فى بيان فى وقت سابق، إن عرض الاستحواذ على شركة“أوراسكوم المالية” القابضة يرجع إلى توافق الرؤية بين الشركتين فى إيجاد كيان أكبر للاستثمار فى مصر.
وقال بركات إن الشركتين تعملان فى الاستثمار المباشر فى مصر، مشيرا إلى أن“أوراسكوم المالية” تعمل حاليا فى الخدمات المالية غير المصرفية، كما تعمل“بى إنفستمنتس” فى هذا النشاط أيضا إضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنمية العقارية وعدة استثمارات مختلفة.
ولفت إلى وجود اتفاق مع المساهم الرئيسى لشركة“أوراسكوم” والذى يملك نحو 57%، كما تم الاتفاق على عامل المبادلة، مضيفا أنه حسب قوانين سوق المال فى مصر يتم العرض على 90% من مساهمى الشركة.
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