تخطط شركة بى إنفستمنتس القابضة لإتمام صفقة الاستحواذ على شركة أوراسكوم المالية خلال أسبوعين فى صفقة مبادلة أسهم لن ينتج عنها نقدية.

كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة)) عن أن“بى دى أوه” المستشار المالى للصفقة بصدد التقدم بملف الاستحواذ للرقابة المالية خلال الأسبوع الجارى بهدف اقتناص موافقتها على الصفقة بنفس معامل المبادلة المتفق عليه من قبل، مما يخلق كيانًا بأصول تتجاوز 6 مليارات جنيه.

وفى يونيو الماضى، وافق مجلس إدارة شركة بى إنفستمنتس القابضة، على الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وشملت قرارات المجلس آنذاك اعتماد معامل مبادلة من رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة بواقع 1 سهم من بى إنفستمنتس القابضة على أساس إجمالى أسهم رأسمال الشركة بعدد 160.024 مليون سهم، مقابل 56.76 سهم من أسهم أوراسكوم المالية القابضة على أساس عدد 4.721 مليار سهم من أسهم رأسمال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

قال الرئيس التنفيذى لشركة“بى إنفستمنتس” القابضة حازم بركات فى بيان فى وقت سابق، إن عرض الاستحواذ على شركة“أوراسكوم المالية” القابضة يرجع إلى توافق الرؤية بين الشركتين فى إيجاد كيان أكبر للاستثمار فى مصر.

وقال بركات إن الشركتين تعملان فى الاستثمار المباشر فى مصر، مشيرا إلى أن“أوراسكوم المالية” تعمل حاليا فى الخدمات المالية غير المصرفية، كما تعمل“بى إنفستمنتس” فى هذا النشاط أيضا إضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنمية العقارية وعدة استثمارات مختلفة.

ولفت إلى وجود اتفاق مع المساهم الرئيسى لشركة“أوراسكوم” والذى يملك نحو 57%، كما تم الاتفاق على عامل المبادلة، مضيفا أنه حسب قوانين سوق المال فى مصر يتم العرض على 90% من مساهمى الشركة.