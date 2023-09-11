((يونايتد فاينانس)) و((يو إى فاينانس)) تصدران سندات توريق الشهر الجارى
التاريخ
9/11/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al-BoNews) مصادر: مليار جنيه قيمة إصدار“يو إى”.. و700 مليون لـ((يونايتد فاينانس))
تعتزم شركة يو إى فاينانس التابعة لمجموعة أرابيا إنفسمنتس هولدينج إصدار سندات توريق بقيمة تصل إلى نحو مليار جنيه، لتمويل العمليات التوسعات للشركة، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر لـ((البورصة)) أن شركة يونايتد فاينانس التابعة للمصرف المتحد تخطط لإصدار تصل قيمته إلى نحو 700 مليون لمحفظة التأجير التمويلى للشركة لمبنى تمتلكه الشركة فى منطقة وسط القاهرة.
وتوقعت المصادر، إتمام الإصدارين لصالح كل من الشركتين فى غضون 3 أسابيع أى قبل نهاية الشهر الجارى، بهدف دعم خطط التوسع لكل من الشركتين.
ويقوم البنك التجارى الدولى بدور المستشار المالى لإصدار“يو إى فاينانس”، إلى جانب ((الدرينى وشركاؤه)) المستشار القانونى للإصدار، فيما يلعب مكتب“كيه بى ام جى” دور مراقب ومراجع الحسابات للإصدار، وستقدم شركة ميريس للتصنيف الائتمانى خدماتها لكلا الإصدارين.
وتوقعت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد رواجًا فى عدد إصدارات التوريق للشركات، حيث يترقب السوق نحو 19 إصدارًا فى الفترة المقبلة.
وبلغت إصدارات سندات التوريق خلال العام الماضى نحو 55 مليار جنيه بنهاية 2022، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
والتوريق أداة مالية لتوفير السيولة تتبعه الشركات التى تحتاج إلى تمويل ولا تريد الاقتراض، وفى نفس الوقت لها ديون على كثير من العملاء، عندها تقوم الشركة بتحويل الديون إلى صكوك وسندات وطرحها فى السوق للتداول وتقدم عليها فوائد.
توفر سندات التوريق سيولة سريعة للشركات وتسمح بدفع الفوائد على أقساط بدلا من مبلغ على دفعة واحدة عن استحقاق السند وبالنسبة للمؤسسات المالية، يعنى تعزيز السيولة أنه يمكنها تقديم قروض بأسعار فائدة أقل.
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