تعتزم شركة يو إى فاينانس التابعة لمجموعة أرابيا إنفسمنتس هولدينج إصدار سندات توريق بقيمة تصل إلى نحو مليار جنيه، لتمويل العمليات التوسعات للشركة، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر لـ((البورصة)) أن شركة يونايتد فاينانس التابعة للمصرف المتحد تخطط لإصدار تصل قيمته إلى نحو 700 مليون لمحفظة التأجير التمويلى للشركة لمبنى تمتلكه الشركة فى منطقة وسط القاهرة.

وتوقعت المصادر، إتمام الإصدارين لصالح كل من الشركتين فى غضون 3 أسابيع أى قبل نهاية الشهر الجارى، بهدف دعم خطط التوسع لكل من الشركتين.

ويقوم البنك التجارى الدولى بدور المستشار المالى لإصدار“يو إى فاينانس”، إلى جانب ((الدرينى وشركاؤه)) المستشار القانونى للإصدار، فيما يلعب مكتب“كيه بى ام جى” دور مراقب ومراجع الحسابات للإصدار، وستقدم شركة ميريس للتصنيف الائتمانى خدماتها لكلا الإصدارين.

وتوقعت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد رواجًا فى عدد إصدارات التوريق للشركات، حيث يترقب السوق نحو 19 إصدارًا فى الفترة المقبلة.

وبلغت إصدارات سندات التوريق خلال العام الماضى نحو 55 مليار جنيه بنهاية 2022، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

والتوريق أداة مالية لتوفير السيولة تتبعه الشركات التى تحتاج إلى تمويل ولا تريد الاقتراض، وفى نفس الوقت لها ديون على كثير من العملاء، عندها تقوم الشركة بتحويل الديون إلى صكوك وسندات وطرحها فى السوق للتداول وتقدم عليها فوائد.

توفر سندات التوريق سيولة سريعة للشركات وتسمح بدفع الفوائد على أقساط بدلا من مبلغ على دفعة واحدة عن استحقاق السند وبالنسبة للمؤسسات المالية، يعنى تعزيز السيولة أنه يمكنها تقديم قروض بأسعار فائدة أقل.