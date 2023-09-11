تفاؤل بين الأمريكيين بمستقبل الاقتصاد وتراجع التضخم

ظلت آراء الأمريكية مستقرة بشأن التضخم فى أغسطس، رغم أنهم توقعوا ارتفاع أسعار الإيجارات والمنازل والطعام، فى حين أنهم بدوا أقل ثقة فى مؤسساتهم المالية بحسب مسح البنك الفيدرالى فى نيويورك، الذى نقلته رويترز.

وقال البنك إن ردود الأمريكيين على مسح ثقة المستهلك توقعت أن يسجل التضخم خلال 3 سنوات من الآن نحو 2.8% مقابل توقعات أن يسجل 2.9% فى يوليو، على أن يصل بعدها بعامين إلى 3% مقابل 2.9% متوسط توقعاتهم فى يوليو.

وتوقعوا أن يرتفع دخل الأسرة فى المستقبل بنسبة 2.9% فى مسح أغسطس، وهى أضعف قراءة منذ يوليو 2021، من 3.2% فى يوليو.

أفاد عدد قياسى من الأسر أن الحصول على الائتمان كان أكثر صعوبة، وتوقع عدد متزايد من المشاركين صعوبة الحصول على الائتمان فى الأشهر المقبلة، وكانوا أقل تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية الحالية والمستقبلية، فى حين أصبحوا أقل تفاؤلاً بشأن سوق العمل.

خلال الأسابيع الأخيرة، أشار مسؤولو الاحتياطى الفيدرالى إلى مرحلة جديدة للسياسة النقدية بسبب الأدلة المتزايدة على أن التضخم المرتفع الذى دفعهم إلى رفع أسعار الفائدة بقوة يعود أخيرًا إلى هدف الـ2%، ومع ذلك، فقد أبقى المسؤولون على قيد الحياة احتمال أنهم قد يضطرون إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأبدى مسؤولو البنك المركزى تفاؤلهم بالأداء المتوقع للتضخم، لأنهم يعتقدون أن الاتجاه الذى يتوقع الجمهور أن تتجه إليه ضغوط الأسعار له تأثير قوى على الوضع الذى وصلوا إليه الآن، وهو ما يدعم تقديراتهم بأن التضخم فى طريقه للمستهدف.

قال رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، جون ويليامز، يوم الخميس الماضى، إن توقعات التضخم“كانت جيدة بشكل لا يصدق”.

وعلى نطاق أوسع، قال:“الأمور تتحرك فى الاتجاه الصحيح ولدينا سياسات نقدية فعالة، لكننا سنحتاج إلى الاستمرار فى الاعتماد على البيانات ومراقبة التطورات وتقييم ما يتعين علينا القيام به”.

وكشف استطلاع رأى أجرته صحيفة“وول ستريت جورنال” أن هناك تفاؤل بين الأمريكيين، لاقتصاد البلاد الوقت الراهن خاصة مع انخفاض معدلات التضخم.

وذكر الاستطلاع أن عددًا قليلاً من المستطلعين ينسبون تحسن الوضع الاقتصادى فى الولايات المتحدة للرئيس الأمريكى جو بايدن، إذ يقود الديمقراطيون والناخبون المستقلون التحول فى التصورات الأكثر إيجابية للاقتصاد، فيما تسلط حملة بايدن الضوء على انحسار المخاطر التى قد تنزلق بالولايات المتحدة إلى الركود.

وحتى الآن، لا يزال أغلب المستطلع آرائهم غير راضين على طريقة إدارة بايدن الأزمة الاقتصادية، معتبرين الرئيس الأمريكى فى مأزق رغم أن التضخم الأضعف وسوق العمل القوى عادة ما يساعدان شاغلى المناصب عندما يسعون لتولى فترة رئاسية ثانية.

ويرى كبير مسئولى الاستثمار فى“كوميرشيا ويلث مانجمنت” جون لينش، أن هناك فرصة لزيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة، رغم أن السوق يرى أن الفيدرالى قد انتهى من التشديد النقدى أو على وشك الانتهاء، بحسب ما نقله موقع ياهو فينانس.

وأشار إلى أن الفائدة على سندات الخزانة أجل 10 سنوات مازالت ترفع، وأن المستثمرين عليهم أن يبنوا مراكزهم الاستثمارية بتنوع يماثل الاحتمالات المتاحة أمام الفيدرالى.

ومن المنتظر صدور بيانات التضخم الأمريكية الأربعاء، وسط توقعات أن يرتفع التضخم السنوى إلى 3.6% خلال أغسطس مقابل 3.2% فى يوليو، وأن يصل التضخم الشهرى إلى 0.6% مقابل 0.2%، بحسب بيانات رويترز.

ولم تكن توقعات المزيد من تشديد السياسة النقدية مُقتصرة على الفيدرالى الأمريكى، إذ أشارت كاثرين مان، صانعة السياسات النقدية فى بنك إنجلترا، إلى أنها من المرجح أن تدعم المزيد من الزيادات فى أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وحذرت أن المستثمرين يقومون بتسعير علاوة أكبر من أى وقت مضى على أصول المملكة المتحدة لمراعاة صدمات الأسعار المستقبلية.

وقالت إن إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند المستوى الحالى يخاطر بتمكين المزيد من استمرار التضخم والذى سيتعين التخلص منه فى نهاية المطاف بمقايضة أسوأ.

وتتعارض هذه التصريحات مع التعليقات التى أدلى بها زملائها من صانعى السياسة النقدية والتى تشير إلى أن بنك إنجلترا يقترب من نهاية أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلى الأسبوع الماضى إلى أن هذه الزيادات قد تكون قريبة من قمة التشديد النقدى وأيد كبير الاقتصاديين هيو بيل فى كيب تاون استراتيجية تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة لبعض الوقت.

وقالت مان إن التوقف مؤقتًا أو إبقاء سعر الفائدة منخفضًا لفترة أطول يخاطر بأن يصبح التضخم متجذرًا بشكل أعمق، الأمر الذى سيتطلب بعد ذلك مزيدًا من التشديد فى المجمل.

ولم يكن الوضع أكثر وضوحًا لدى المركزى الأوروبى، فوسط توقعات أن يثبت المركزى الأوروبى الفائدة على اليورو خلال اجتماعه المقبل، بحسب استطلاع لرويترز.

قال بيتر كازيمير، عضو لجنة السياسة النقدية السلوفاكى، الأربعاء إن المركزى الأوروبى يجب أن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ربما للمرة الأخيرة، وهى توصية مماثلة لما طالبته بها مؤسسة التعاون الاقتصادى والتنمية.

ويبدو أن حمى التشديد النقدى انتقلت لآسيا، إذ قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، لصحيفة“يوميورى” إنهم قد ينهون سياسة سعر الفائدة السلبية، عندما يقترب التضخم من هدف الـ2%.

وقال أويدا فى تصريحات الأربعاء الماضى، إنه بنهاية العام قد يكون لديهن بيانات كافية لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.