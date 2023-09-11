تقدمت 3 شركات عالمية لمناقصة شركة الفيوم للسكر لتحويل أفران الحرق بمصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من فحم الكوك.

وقال الكميائي صلاح فتحي رئيس مجلس إدارة الفيوم للسكر إن الشركات التي تقدمت هي ابر هارت الألمانية وتروزي الإيطالية وشركة اسبانية.

وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة لتحويل الأفران للعمل بالغاز بدلاً من الفحم قد تصل إلي 7 ملايين جنيه.. وتم مخاطبة شركة الفيوم للغاز لزيادة حصة الشركة من الغاز..

وأضاف أنه سيتم البت في المناقصة خلال أسبوعين.. وأشار إلي أن الشركة تدرس تأسيس شركة زراعية تستهدف زراعة 50 ألف فدان من محصول البنجر لتأمين احتياجات الشركة من البنجر، وقال إنه جار إعداد الدراسات الخاصة بالشركة الجديدة والتعاقد علي المساحة المستهدفة، مشيرا إلى أنه جار البحث عن الأرض لدي شركات خاصة بغرب المنيا.

وأشار إلي أن الشركة تستهدف انتاج 200 ألف طن سكر الموسم الجديد الذي يبدأ في فبراير المقبل وتم البدء في التعاقد علي مساحات الأراضي المزروعة بمحصول البنجر والتي تصل لنحو 85 ألف فدان. مضيفًا أنه تم التعاقد علي سعر التوريد في العروة الأولي للموسم الجديد بـ500 جنيه للطن وتتحمل الشركة قيم البذور والنقل.

وقال إن الشركة متعاقدة مع وزارات التموين علي توريد 60 ألف طن ويتم بيع نحو 130 ألف طن لشركات القطاع الخاص.

وأشار أن الفيوم للسكر استوردت 75 ألف طن سكر خام هذا العام وتم تكريرها بمصانع الشركة وذلك لسد الفجوة في محصول السكر والتي تصل إلي نحو 10% يتم استيرادها بينما يكفي الانتاج المحلي نحو 90% من حجم الطلب المحلي والذي يصل إلي 3.3 مليون طن سنويًا تنتج مصر منه سنويًا 2.8 مليون طن و400 ألف طن يتم استيرادها بمعرفة الشركات وهيئة السلع التموينية.

وأضاف رئيس شركة الفيوم للسكر أن اجمالي المساحات المزروعة بمحصول البنجر سنويًا تصل إلي 650 ألف فدان تورد إنتاجها لعدد 8 مصانع تعمل ي إنتاج السكر من البنجر.

وحققت الشركة ايرادات تجاوزت الـ3 مليارات جنيه في العام المالي المنتهي 2022 بأرباح بلغت 918 جنيه مقارنة بـ319 مليون جنيه أرباح عن عام 2021.

وقال فتحي إن الشركة تعمل علي تنويع انتاجها ليس فقط من السكر بل من انتاج المولاس والأعلاف، مشيرًا أن الشركة تصدر أعلاف والمولاس للصين وعدد من الدول الأوروبية.

يذكر أن الشركة رأسمالها المرخص به 500 مليون جنيه ويتوزع هيكل الملكية بين شركة الدلتا للسكر بنسبة 26% والهيئة العربية للانماء الزراعي 26% والشركة القابضة للصناعات الغذائية 22% بعدما اشترت حصة البنك الأهلي وبنك القاهرة ويمتلك بنك الاستثمار القومي 14% وبنك قطر الوطني 4% وباقي الـ8% موزعة علي عدد من المستثمرين العرب والمصريين.