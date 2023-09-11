3 شركات عالمية تقدمت لمناقصة تحويل أفران مصانع الفيوم للسكر للعمل بالغاز
التاريخ
9/11/2023 11:12:15 PM
(MENAFN- Al-BoNews) صلاح: ندرس تأسيس شركة زراعية لتأمين احتياجاتنا من البنجر
تقدمت 3 شركات عالمية لمناقصة شركة الفيوم للسكر لتحويل أفران الحرق بمصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من فحم الكوك.
وقال الكميائي صلاح فتحي رئيس مجلس إدارة الفيوم للسكر إن الشركات التي تقدمت هي ابر هارت الألمانية وتروزي الإيطالية وشركة اسبانية.
وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة لتحويل الأفران للعمل بالغاز بدلاً من الفحم قد تصل إلي 7 ملايين جنيه.. وتم مخاطبة شركة الفيوم للغاز لزيادة حصة الشركة من الغاز..
وأضاف أنه سيتم البت في المناقصة خلال أسبوعين.. وأشار إلي أن الشركة تدرس تأسيس شركة زراعية تستهدف زراعة 50 ألف فدان من محصول البنجر لتأمين احتياجات الشركة من البنجر، وقال إنه جار إعداد الدراسات الخاصة بالشركة الجديدة والتعاقد علي المساحة المستهدفة، مشيرا إلى أنه جار البحث عن الأرض لدي شركات خاصة بغرب المنيا.
وأشار إلي أن الشركة تستهدف انتاج 200 ألف طن سكر الموسم الجديد الذي يبدأ في فبراير المقبل وتم البدء في التعاقد علي مساحات الأراضي المزروعة بمحصول البنجر والتي تصل لنحو 85 ألف فدان. مضيفًا أنه تم التعاقد علي سعر التوريد في العروة الأولي للموسم الجديد بـ500 جنيه للطن وتتحمل الشركة قيم البذور والنقل.
وقال إن الشركة متعاقدة مع وزارات التموين علي توريد 60 ألف طن ويتم بيع نحو 130 ألف طن لشركات القطاع الخاص.
وأشار أن الفيوم للسكر استوردت 75 ألف طن سكر خام هذا العام وتم تكريرها بمصانع الشركة وذلك لسد الفجوة في محصول السكر والتي تصل إلي نحو 10% يتم استيرادها بينما يكفي الانتاج المحلي نحو 90% من حجم الطلب المحلي والذي يصل إلي 3.3 مليون طن سنويًا تنتج مصر منه سنويًا 2.8 مليون طن و400 ألف طن يتم استيرادها بمعرفة الشركات وهيئة السلع التموينية.
وأضاف رئيس شركة الفيوم للسكر أن اجمالي المساحات المزروعة بمحصول البنجر سنويًا تصل إلي 650 ألف فدان تورد إنتاجها لعدد 8 مصانع تعمل ي إنتاج السكر من البنجر.
وحققت الشركة ايرادات تجاوزت الـ3 مليارات جنيه في العام المالي المنتهي 2022 بأرباح بلغت 918 جنيه مقارنة بـ319 مليون جنيه أرباح عن عام 2021.
وقال فتحي إن الشركة تعمل علي تنويع انتاجها ليس فقط من السكر بل من انتاج المولاس والأعلاف، مشيرًا أن الشركة تصدر أعلاف والمولاس للصين وعدد من الدول الأوروبية.
يذكر أن الشركة رأسمالها المرخص به 500 مليون جنيه ويتوزع هيكل الملكية بين شركة الدلتا للسكر بنسبة 26% والهيئة العربية للانماء الزراعي 26% والشركة القابضة للصناعات الغذائية 22% بعدما اشترت حصة البنك الأهلي وبنك القاهرة ويمتلك بنك الاستثمار القومي 14% وبنك قطر الوطني 4% وباقي الـ8% موزعة علي عدد من المستثمرين العرب والمصريين.
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