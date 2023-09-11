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الهند تفرض رسوم إغراق على بعض واردات الصلب الصينى لمدة 5 سنوات

9/11/2023 11:12:15 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت الحكومة الهندية الإثنين، فرض رسوم إغراق على بعض واردات البلاد من منتجات الصلب الصيني لمدة خمسة أعوام.

جاء ذلك بعدما أعلن“ناجيندرا ناث سينها” وزير الصلب الهندي في الرابع من سبتمبر، أن حكومة بلاده تراقب استيراد الصلب من الخارج بعد تصاعد درجة المخاوف من تضرر الصناعة نتيجة إغراق التجار الصينيين للسوق.

وجاءت الصين في المركز الثاني كأكبر مصدر للصلب في الهند بعد كوريا الجنوبية؛ خلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل ويوليو من العام الجاري، بارتفاع بلغ 62% إلى 0.6 مليون طن متري مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وارتفعت واردات الهند الإجمالية من الصلب النهائي خلال نفس الفترة بنسبة 23% إلى مليوني طن متري على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2020.

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