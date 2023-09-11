الهند تفرض رسوم إغراق على بعض واردات الصلب الصينى لمدة 5 سنوات
التاريخ
9/11/2023 11:12:15 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت الحكومة الهندية الإثنين، فرض رسوم إغراق على بعض واردات البلاد من منتجات الصلب الصيني لمدة خمسة أعوام.
جاء ذلك بعدما أعلن“ناجيندرا ناث سينها” وزير الصلب الهندي في الرابع من سبتمبر، أن حكومة بلاده تراقب استيراد الصلب من الخارج بعد تصاعد درجة المخاوف من تضرر الصناعة نتيجة إغراق التجار الصينيين للسوق.
وجاءت الصين في المركز الثاني كأكبر مصدر للصلب في الهند بعد كوريا الجنوبية؛ خلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل ويوليو من العام الجاري، بارتفاع بلغ 62% إلى 0.6 مليون طن متري مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
وارتفعت واردات الهند الإجمالية من الصلب النهائي خلال نفس الفترة بنسبة 23% إلى مليوني طن متري على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2020. أرقام
MENAFN11092023000202011048ID1107049650
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.