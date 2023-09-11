ألغت البورصة السلعية أول جلسة لتداول فول الصويا بعد رفض المشترين السعر المطلوب الذى اعتبروه أعلى من سعر السوق، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

أضافت المصادر أن المسئول عن البيع كانت البورصة السلعية المسئولة عن التنظيم ووزارة الزراعة المسئولة عن التوريد، والكمية التى عرضتها الوزارة بلغت 3 آلاف طن.

وقال مسئول من إحدى الشركات المشاركة فى الجلسة الملغاة إن السعر الذى طلبته البورصة السلعية ووزارة الزراعة بلغ 24 ألف جنيه للطن فى الوقت الذى تتراجع فيه أسعار فول الصويا فى الأسواق إلى مستوى 23 ألف جنيه للطن.

وأضاف أن الشركة انسحبت ولم تشارك فى الجلسة بسبب السعر الذى تم طرحه للتداول، خاصة أن الحكومة يجب أن تسعى لتلبية احتياجات الأسواق المحلية فى ظل وفرة السلعة بسبب الإفراجات الجمركية المتتالية والحصاد السنوى الذى انتهى الشهر الماضى.

وأوضح أنه لابد من انخفاض سعر التداول لتتمكن الشركات من الشراء والبيع للمنتجين فى المزارع لاسيما أن الطلب يشهد تراجعا حادا فى المبيعات بسبب خروج فئة كبيرة من المربين ولكن يجب توافر مدخلات الانتاج فى الأسواق للمربين الحاليين.

ولفت إلى أن بيع سلعة فول الصويا عبر البورصة المصرية للسلع إضافة كبيرة لصالح منتجى الدواجن للتخفيف من حدة تقلبات الأسعار للسلع والحبوب والغلال على مستوى العالم نتيجة لاضطرابات سلاسل الإمداد نتيجة التغيرات السياسية التى يشهدها العالم جراء الحرب الروسية.

وعقدت بورصة السلع أولى جلسات التداول على فول الصويا أمس الاثنين بهدف ضبط سعره بالأسواق.

وسترفع السلعة الجديدة عدد السلع المتداول عليها فى البورصة السلعية إلى خمس سلع وهى: الذرة الصفراء، والسكر، والردة، بالإضافة إلى القمح.

وبدأت البورصة السلعية مؤخرًا التداول على السكر، بعدما دعت الشركات العاملة فى سلعة السكر لتسجيل عضويتها فى البورصة لتداوله.

وقال إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، فى بيان آنذاك، إن تداول السكر يتسق مع توجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية.