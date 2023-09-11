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شافي العجمي 98 9% نسبة إنجاز مصفاة الدقم بنهاية يوليو

9/11/2023 11:02:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي العجمي أن نسبة الإنجاز في مشروع مصفاة الدقم بسلطنة عمان بلغت 98.9% بنهاية يوليو الماضي، مشيرا إلى أن المشروع ثمرة تعاون مشترك بين مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
وقال العجمي في تصريح صحافي إن وفدا من شركة البترول الوطنية الكويتية يضم 3 مهندسين مختصين قاموا أخيرا بزيارة عمل لمشروع مصفاة الدقم بسلطنة عمان بناء على طلب من إدارة المصفاة وبتنسيق من جانب شركة البترول الكويتية العالمية.
وأوضح أن هذه الزيارة جاءت للمشاركة في ترتيبات تشغيل وحدات المصفاة التي تمتلكها مناصفة شركتا البترول الكويتية العالمية و(أوكيو) عمان، علاوة على القدرات المتميزة والخبرات الطويلة المتراكمة التي اكتسبتها كوادر (البترول الوطنية) على صعيد تشغيل وإدارة العديد من المشاريع الكبرى وكان آخرها مشروع الوقود البيئي.
وأضاف أن مهندسي «البترول الوطنية» شاركوا في تشغيل وحدات معالجة الديزل والتكسير الهيدروجيني والتفحيم إلى جانب عدد من نظرائهم المختصين في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وشركة صناعة الكيماويات البترولية.
وذكر أنه تم في وقت سابق تشكيل فريق عمل متكامل للمشاركة فيما يسمى «ضمان جاهزية التشغيل» الذي يؤمن انتقالا سلسا من مرحلة التشييد والبناء إلى جاهزية التشغيل، حيث تعمل هذه الفرق على وضع الخطط لـ 14 مسار عمل، منها الصيانة والعمليات والتوريد والموارد البشرية والأمن والسلامة.
وأفاد العجمي بأن نسبة الإنجاز في تطبيق تلك الخطط بلغت 98.5% ومن المنتظر أن يكتمل إنجازها مع بدء التشغيل التجاري للمصفاة.
وتقع مصفاة الدقم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عُمان وستسهم من خلال موقعها الاستراتيجي في تزويد الأسواق الإقليمية والعالمية بمنتجات نفطية مكررة فائقة الجودة بعد تشغيلها الكامل المتوقع نهاية العام الحالي، حيث ستصل الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 230 ألف برميل يوميا.
والتزمت مؤسسة البترول الكويتية بتوريد نحو 65% من احتياجات المصفاة من النفط الخام الكويتي وهو ما يتماشى مع رؤية واستراتيجية المؤسسة لتوفير منافذ تسويق آمنة للنفط الكويتي.
ويتألف المشروع من ثلاث حزم رئيسية للهندسة هي التوريد والإنشاء والتشغيل، وتشمل الحزمة الأولى وحدات التصنيع والمعالجة، فيما تشمل الحزمة الثانية المرافق والخدمات، وتضم الحزمة الثالثة المرافق الخارجية، ومنها بناء ميناء لتصدير المنتجات وإنشاء صهاريج لتخزين النفط الخام تقع في منطقة رأس مركز إلى جانب خط أنابيب بطول 90 كيلومترا تقريبا يربط هذه الصهاريج بالمصفاة.

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