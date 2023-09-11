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الوطني النفط يواصل مكاسبه بدعم تزايد الطلب الموسمي وتمديد السعودية وروسيا لخفض الإنتاج

9/11/2023 11:02:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن أسعار النفط ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، وذلك نظرا لاستمرار المعنويات الإيجابية وسط مؤشرات واضحة على ضيق العرض فيما يعزى في المقام الأول لقيام منظمة الأوپيك وحلفائها بخفض الإمدادات، والتي كان أبرزها التخفيضات الحادة التي أعلنت عنها السعودية من جانب أحادي، إضافة إلى تزايد الطلب على النفط خلال فصل الصيف بوتيرة أفضل من المتوقع.
وأنهى مزيج خام برنت تداولات شهر أغسطس على ارتفاع، إذ وصل إلى 86.9 دولار للبرميل (+1.5% على أساس شهري، +1.1% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه)، في حين ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بنهاية تداولات الشهر وصولا إلى مستوى 89.8 دولارا للبرميل (+2.3% على أساس شهري، +9.4% منذ بداية العام).
كما تحسنت المعنويات خلال أشهر الصيف مع تجاوز صافي الفروق بين عقود الشراء والبيع على المكشوف لخام برنت (الفرق بين المضاربات على زيادة الأسعار مقابل هبوطها) أكثر من 200 ألف عقد بصورة دورية خلال شهر أغسطس وارتفاعه لأعلى مستوياته المسجلة منذ أربعة أشهر وصولا إلى 230.8 ألف عقد منتصف الشهر الجاري.
واستقرت الأسعار منذ ذلك الحين خلال شهر سبتمبر متخطية مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عشرة أشهر بعد أن فاجأت السعودية وروسيا الأسواق بإعلانهما تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا و300 ألف برميل يوميا، على التوالي، حتى نهاية العام الحالي، مما أدى لانخفاض المعروض في السوق بشكل أكبر.
وبالرغم من الأداء الضعيف للاقتصاد الكلي، بقي الطلب العالمي على النفط قويا نسبيا هذا العام. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن يتراوح معدل نمو الطلب في المتوسط ما بين 2.2 و2.4 مليون برميل يوميا في 2023 بعد أن تجاوز الطلب مستويات قياسية بلغت 103 ملايين برميل يوميا خلال أشهر الصيف بفضل مرونة الطلب الصيني ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أما في عام 2024، تتوقع الوكالة نمو الطلب على النفط بوتيرة أبطأ كثيرا تصل إلى مليون برميل يوميا في ظل ظروف الاقتصاد الكلي الأكثر تشددا على مستوى العالم، ومعايير كفاءة أكثر صرامة، وتزايد الإقبال على السيارات الكهربائية.
وعلى جانب العرض، كشفت المصادر الثانوية لبيانات إنتاج الأوبك عن انخفاض إنتاج المجموعة بمقدار 886 ألف برميل يوميا إلى 22.6 مليون برميل يوميا في يوليو، نتيجة لقرارات الخفض الطوعي لإنتاج السعودية بنحو مليون برميل يوميا، ليصل بذلك إنتاج المجموعة بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة في عامين.
وقابل قرار الخفض السعودي زيادة في الإنتاج من قبل أنجولا والعراق بنحو 40 ألف برميل يوميا على أساس شهري. وما يزال إنتاج الأعضاء المعفيين من خفض حصص الإنتاج، وتحديدا إيران وفنزويلا، يواصل ارتفاعه بالرغم من العقوبات الأميركية. إذ ارتفع إنتاج إيران بنحو 250 ألف برميل هذا العام إلى 2.82 مليون برميل يوميا، فيما يعد الأعلى منذ ديسمبر 2018.
ويبدو أن رغبة الولايات المتحدة لمتابعة هذا الانتهاك ضئيلة للغاية نظرا لانشغالها بتنسيق جبهة العقوبات الأكثر أهمية وتحديد سقف الأسعار لمجموعة السبع ضد روسيا. ويبدو أن هناك بعض المفاوضات السرية لإعادة إيران وفنزويلا للأسواق مرة أخرى، ومن المرجح أن تضع الولايات المتحدة تصورا لثمن إعادة قبول هذين الشريكين بشكل كامل في سوق النفط العالمي مما قد يساهم في تحسن الإمدادات وبالتالي انخفاض أسعار البنزين بالنسبة للمستهلكين.
وانخفض إنتاج الأوبك وحلفائها (الذين ينطبق عليهم قرارات خفض حصص الإنتاج فقط)، والذي يشمل إنتاج روسيا البالغ 9.42 ملايين برميل يوميا، بمقدار 936 برميلا يوميا في يوليو إلى 35.6 مليون برميل يوميا.
تجدر الإشارة إلى أن تعهدات روسيا الأخيرة بخفض الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس و300 ألف برميل يوميا في سبتمبر - والتي تم تمديدها الأسبوع الماضي حتى نهاية 2023 - تشير على وجه التحديد لصادراتها وليس الإنتاج. وهذا لا يعني أن الإنتاج سينخفض تلقائيا، ومن الممكن أن يبقى الإنتاج ثابتا أو قد يشهد زيادة، طالما تم توجيه كميات النفط المصدرة سابقا نحو صهاريج التخزين أو استخدامها لزيادة صادرات المنتجات المكررة، التي لا تخضع لحصص خفض الانتاج الخاصة بالأوپيك.
وفي الكويت، استقر إنتاج النفط الخام في يوليو عند 2.55 مليون برميل يوميا، وذلك للشهر الثالث على التوالي، وفقا لمصادر رسمية. ومن المتوقع أن تحافظ الكويت على هذا المستوى حتى نهاية عام 2023، وبعد ذلك من المقرر أن ترفع الإنتاج إلى 2.68 مليون برميل يوميا، مما يعكس التخفيضات الطوعية السارية منذ مايو وفقا لسياسة الأوپيك.
وفي ذات الوقت، ارتفع إنتاج الكويت وصادراتها من المنتجات المكررة لمستوى قياسي في يونيو، في ظل استمرار زيادة إنتاج مصفاة الزور، إذ بلغت صادرات المنتجات المكررة 1.1 مليون برميل يوميا، بنمو بلغت نسبته 38% على أساس سنوي، وفقا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي). وارتفعت كميات الديزل/ زيت الغاز وفقا للمواصفات الأوروبية وزيت الوقود منخفض الكبريت في ظل تطلع الكويت لتزويد أوروبا والشرق الأقصى بهذه المنتجات.
وفي إطار مساعيها لدعم الطلب المتزايد على الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير في الوقت الذي تلتزم فيه بحصص خفض الانتاج بسبب سياسة الأوبك وحلفائها، اضطرت شركة نفط الكويت لإعادة توجيه النفط الخام الذي كان مخصصا لأسواق التصدير للمصافي المحلية (انخفضت صادرات النفط الخام بنسبة 11% منذ بداية العام حتى يونيو). إلا أن هذا التحول يعتبر منطقيا من الناحية التجارية نظرا للفارق السعري بين أسعار المنتجات المكررة وسعر النفط الخام.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوعية ارتفاع إنتاج النفط الخام إلى 12.8 مليون برميل يوميا في أغسطس، بزيادة قدرها 700 ألف برميل يوميا منذ بداية العام حتى أغسطس (+5.8%)، أي أكثر من ضعف معدل العام الماضي، فيما يعزى لارتفاع إنتاجية الآبار الصخرية وتزايد أنشطة التنقيب والاستكشاف في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج النفط إلى 13.1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام المقبل، بدعم من ارتفاع معدلات إعادة الاستثمار من قبل منتجي النفط. وفي ذات الوقت، أجلت وزارة الطاقة شراء 6 ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للبترول المخصص للتسليم في شهري أكتوبر ونوفمبر بسبب ارتفاع الأسعار.

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