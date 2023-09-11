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المركزي الأوروبي تحول بنوك عالمية بعد بريكست إلى أوروبا انتهى تقريبا

9/11/2023 11:02:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبلغ «المركزي» الأوروبي البنوك الاستثمارية العالمية بالعدد النهائي للموظفين ومكاتب التداول الخاصة بهم في منطقة اليورو، ما أدى إلى نهاية رسمية للجهود التي بدأت عندما صوتت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وقال أندريا إنريا، الذي يرأس المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة: «لقد تجاوزنا المنعطف». «أنا فخور جدا بهذه العملية. والتي لم يكن هدفها الاستيلاء على الأعمال الإقليمية للبنوك. لقد كان الأمر حذرا للغاية، وركز بشدة على إدارة المخاطر».
قامت البنوك العالمية بنقل أصول بمئات المليارات من الدولارات وآلاف الوظائف إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى العملاء هناك بعد أن قطع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العديد من علاقات المملكة المتحدة مع الكتلة. وبعد هذا التدفق غير المسبوق للشركات المتطورة، أجرى البنك المركزي الأوروبي تحقيقا للتأكد من أن العمليات التجارية الأوروبية للمقرضين لاتزال مرتبطة بشكل كبير بلندن.
وقال إنريا: «لقد أرسلنا للتو قرارات نهائية للبنوك بشأن ما نريد منهم أن يفعلوه فيما يتعلق بالمكاتب الفردية». «يتمتع البعض منهم بالفعل بقدرات كافية لإدارة المخاطر في تلك المكاتب. بعض المكاتب تحتاج إلى تعزيز».
وأضاف ان البنوك يتعين عليها أيضا الحصول على موافقة البنك المركزي الأوروبي على بعض نماذج المخاطر الرياضية التي تستخدمها لتوجيه أعمالها.
وقال: «لدينا اختناق كبير في طلبات الموافقة على النماذج الداخلية، لكن العملية متقدمة للغاية ونحن قريبون من الوضع الذي سيكونون فيه مثل أي بنك آخر تحت إشرافنا».
في حين أن البنوك القادمة كانت في البداية «في عقلية تقليل أي تغيير إلى الحد الأدنى، فإنها بدأت الآن في النظر في كيفية تطوير أعمالها في الاتحاد المصرفي الأوروبي»، وفقا لـ «إنريا».

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