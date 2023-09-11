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وربة يطلق حملة أجرها بلا قيود

9/11/2023 11:02:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن إطلاق حملة لتأجير السيارات الجديدة «أجرها بلا قيود» تضاف إلى خدماته التي يقدمها لعملائه، حيث يقدم مجموعة من العروض لتأجير سيارات مختارة، وذلك ضمن سياسته التمويلية، وحملاته الترويجية التي عمل على إطلاقها في الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك مساعد مزيد المزيد إن الحملة تتيح الحصول على عدة خدمات ومزايا حصرية مقدمة لعملاء البنك حسب احتياجاتهم، والتي تشارك فيها غالبية وكالات السيارات في الكويت.
وأوضح أن أبرز ما يميز هذه الحملة أنها تشمل باقات تأجيرية مرنة تبدأ من 6 شهور وتمتد إلى 36 شهرا، كما لا يشترط دفعة أولى، ويحصل العميل أيضا على تأمين ذهبي شامل، عداد مفتوح، سيارة بديلة، إمكانية السفر خارج البلاد، مساعدة الطريق والعديد من المزايا الأخرى، كما ستتم إضافة مجموعة من السيارات في كل موسم لتتناسب مع رغبات ومتطلبات عملاء البنك ومنها (العودة إلى المدارس - موسم البر - السفر.. إلخ).
وأشار المزيد إلى أن الحملة تسهم بتوسع مجال التعاون المشترك مع الوكلاء والموردين، فيما تمنح العملاء مميزات تحقق طموحاتهم، وتلبي احتياجاتهم، في إطار مساعي «وربة» في تقديم أفضل الخدمات للعميل بما يسهم في المحافظة على قاعدة العملاء الواسعة، وكذلك استقطاب عملاء جدد، وزيادة حصة «وربة» السوقية وإبراز دوره كمساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
واستطرد حديثه بأن إطلاق هذه الحملة يأتي ضمن مجموعة من العروض المميزة التي تستهدف قطاع السيارات وذلك استمرارا لعروضه التي دأب البنك على تقديمها من فترة إلى أخرى لعملائه وغير عملائه والتي تجعل مرابحة «وربة» الأفضل على مستوى السوق المحلي.
وأشاد بالتطورات التي شهدتها المنتجات والخدمات المميزة والمتنوعة الملائمة لاحتياجات عملائه المتعددة من مختلف شرائح المجتمع التي طرحها البنك في الفترة الأخيرة والتي انعكست على ارتفاع الحصة السوقية للبنك بنسبة كبيرة ليصبح من أبرز البنوك الإسلامية.

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