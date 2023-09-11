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ميزان تعين عمر صمود مديرا ماليا للمجموعة

9/11/2023 11:02:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة ميزان القابضة عن تعيينها عمر صمود مديرا ماليا للمجموعة اعتبارا من 10 الجاري، حيث يحمل صمود خبرة إقليمية واسعة تزيد على 35 عاما وتمتد عبر أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شركات عالمية مثل نستله، بي دبليو سي وتيتراباك.
وقد انضم عمر صمود إلى ميزان بعد أن كان يشغل منصب المدير المالي لشركة نستله ووترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ويتمتع بخبرة مالية واستثمارية متنوعة، حيث قاد العديد من مشاريع تحويل الأعمال وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر تسع أسواق تجارية رئيسية. ويأتي تعيينه خلفا للمدير المالي السابق للمجموعة نبيل بن عياد والذي كان يشغل المنصب منذ ديسمبر 2020، والذي كان له دور أساسي طوال فترة جائحة كوفيد-19.
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى نبيل بن عياد على عطائه وإخلاصه لخدمة شركة ميزان القابضة ومساهميها منذ انضمامه للشركة في عام 2019، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في حياته المهنية ومساعيه المستقبلية».
وأضاف الوزان: «ويسعدني بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والفريق الإداري وجميع الزملاء في شركة ميزان القابضة، أن أرحب بانضمام عمر صمود إلى الفريق التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة، متطلعين إلى العمل معه لخدمة عملاء ميزان ومساهميها وشركائها».
تجدر الإشارة إلى أن عمر صمود يحمل درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر (DEA الرياضيات، الحاسوب، القرار والتنظيم)، ودرجة الماجستير في المالية والمحاسبة من معهد الدراسات التجارية العليا. كما أنه حاصل على الدبلوم الفرنسي لمحاسبي الشركات (D.E.S.C.F) من جامعة باريس التاسعة دوفين في فرنسا، ودبلوم تطوير البرامج التنفيذية من المعهد الدولي للتطوير الإداري في سويسرا.

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