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معهد القادة يستضيف مؤتمر كسر الحواجز 9 أكتوبر

9/11/2023 11:02:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أعلن المعهد الوطني للقادة مؤخرا عن استضافته لمؤتمر «كسر الحواجز» الذي عقد تحت رعاية وزير المالية فهد الجارالله، وسيركز المؤتمر على موضوعات الساعة مثل التحول الرقمي والتقنيات الناشئة والتنوع والشمول، وسيعقد المؤتمر خلال الفترة 9-10 أكتوبر المقبل.
وسيكون مؤتمر المعهد الوطني للقادة 2023 هو المؤتمر السنوي الثالث، وسيقام في فندق جراند حياة في الكويت، وستتاح الفرصة أمام الحاضرين للمشاركة في جلسات للمتحدثين الرئيسيين الدوليين والمحليين وقاعات للخبراء وورش عمل دولية.
وسيضم المؤتمر هذا العام كوكبة متنوعة من المتحدثين الدوليين والمحليين، من بينهم توم بيليو، المؤسس المشارك لشركة كويست نيوترشن، وجو مالون رائدة أعمال تمكنت من تحويل مشروعها الصغير لعلامة تجارية عالمية، وكالوم تشيس، خبير الذكاء الاصطناعي، ودانيال هولم، أحد الخبراء الرواد في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والميتافيرس، وسارة صبري، أول رائدة فضاء عربية، وجرايم كودرينجتون، المتخصص في مستقبل العمل.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لشركة القادة الوطنية لفتح معاهد التدريب الأهلي محمد الخليفي أن هذا المؤتمر يعتبر منصة فريدة للتواصل مع نخبة من القادة والعقول المبدعة والمواهب الصاعدة، وهو يتماشى مع رؤيتنا في المعهد الوطني للقادة لتعزيز النمو الفكري والقيادة في الكويت وخارجها، فهو محفز للتغيير وإنجاز مهم في ميدان تطوير القيادة، نحن متحمسون للغاية للمشاركة في هذه التجربة التحويلية.
من جانبه، أكد رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، زياد العمر أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» يدرك الدور الهام الذي يقع على عاتقه كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر مصرف إسلامي في العالم في تعزيز الاستدامة والشمول عبر تمكين قيادة المرأة.
وأضاف أن «بيتك» سعى منذ البداية لإتاحة مجالات التقدم المهني أمام المرأة وتسهيل ارتقائها في سلم المناصب العليا، وتوفير بيئة عمل مرنة، ووضع استراتيجيات وسياسات داعمة، وتطوير ثقافة عمل تنعكس إيجابا على تمكينها.
وشدد العمر على أن «بيتك» يفخر بأنه قطع أشواطا كبيرة وواعدة في هذا المجال، وتوج إنجازاته مؤخرا بتطبيق أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بتمكين المرأة من خلال توقيع اتفاقية (مبادئ تمكين المرأة).
وتابع بالقول: «تأكيدا على التقدم الذي أحرزته استراتيجية «بيتك» للشمول والتنوع، تولت العام الماضي 55 موظفة مناصب في الإدارتين العليا والمتوسطة، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في فروع «بيتك» حوالي 35%، فضلا عن أن توظيف النساء في برنامج فرصة التدريبي بلغ حوالي 53%».
في الختام، أكد العمر أن تمكين قيادة المرأة ضرورة ملحة تقتضي من كل مؤسسات القطاعين العام والخاص الالتفات إليها والعمل على تعزيز دورها ومشاركتها في القوى العاملة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
بدوره، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة للخطوط الجوية الكويتية خالد البستان: «تتشرف الخطوط الجوية الكويتية بكونها الناقل الرسمي لهذا الحدث التحويلي. لطالما كانت الشركة في طليعة التفكير المستقبلي، ومبادراتنا في مجال التحول الرقمي تعتبر شهادة على هذا التزام. نؤمن بموضوعات هذا المؤتمر، وبشكل خاص التحول الرقمي والتنوع والشمول، حيث تتماشى هذه الموضوعات بسلاسة مع قيمنا وتطلعاتنا المستقبلية لعالم الطيران والقيادة في المنطقة».
من جهته، قال مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح: «سعداء اليوم بتجديد تعاوننا مع المعهد الوطني للقادة لتكون زين الراعي الماسي لسلسلة مؤتمراته الثالثة للعام 2023، وخاصة بعد النجاح المتميز الذي شهدناه خلال دعمنا للسلسلة الأولى عام 2021، فمشاركتنا تأتي إيمانا منا بأهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه المنتديات الفكرية والأكاديمية والثقافية في تعزيز بيئة الإبداع في مجتمعنا وتحفيز التطور المستمر لدى أفراده.
العمر: «بيتك» يولي أهمية قصوى للمساواة بين الجنسين
قال زياد العمر إن ريادة الشركات والمؤسسات والكيانات ترتبط ببناء ثقافة مؤسسية شاملة وتطوير بيئة عمل تراعي الشمولية والتنوع وإتاحة كل الفرص بالتساوي أمام المرأة والرجل. ولهذا، يولي «بيتك» أهمية قصوى لسياسة المساواة في الأجور والمكافآت لكل موظفيه من الرجال والنساء، وتوفير فرص متساوية في التعلم والتدريب واكتساب المهارات، والوصول إلى المناصب القيادية. وأضاف انه انعكاسا لتساوي الفرص، يركز «بيتك» عند اختيار الموظفين المتعاقبين في أي منصب وظيفي على توافر الكفاءات الضرورية لدى كل المرشحين سواء رجل أو امرأة للقيام بواجباتهم القيادية المطلوبة. ويركز أيضا على إزالة العوائق والمساهمة في تهيئة بيئة مواتية لتنمية روح القيادة لدى المرأة.
وتابع بالقول: «لا يفوتني أن أشير هنا إلى أن المعايير العالمية والسياسات الفعالة والتنافسية التي وضعها «بيتك» كانت ومازالت لها أثر مستدام على بيئة العمل وقيمة مضافة لأداء البنك، وتضمنت الكثير من الجهد والمشاركة الجادة من الموظفين والموظفات وشعورهم بالتقدير والإنصاف وبأنهم جزء لا يتجزأ من نجاح مجموعة بيتك».

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