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النفط اجتماع شؤون البيئة الخليجي ناقش مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

9/11/2023 11:02:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة النفط إن الكويت شاركت في الاجتماع الـ 25 للجنة المسؤولة عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في محافظة الداخلية بسلطنة عمان، حيث تمت مناقشة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية أخيرا.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح وبمشاركة وفد من الهيئة العامة للبيئة ناقش مجموعة من المواضيع البيئية من بينها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020 ومتطلبات الوضع البيئي الراهن.
وذكرت أن الاجتماع ناقش أيضا قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 154 الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، فضلا عن اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول الخليج ومؤتمر الأطراف الـ 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمشاركة في جناح مجلس التعاون في معرض «إكسبو الدوحة 2023» والتعاون الدولي بين دول المجلس مع مختلف الدول.
وأوضحت أن الاجتماع تناول توحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهدة دولية ملزمة قانونيا بشأن التلوث البلاستيكي، كما ناقش الاجتماع موعد ومكان عقد الاجتماع القادم للجنة المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس.
وبينت أن المسؤولين اطلعوا على مذكرة الأمانة العامة بشأن الخطة الاستراتيجية للجنة شؤون البيئة وعن توصيات اللجان الفنية المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية حول تنفيذ المبادرات، حيث اتفقوا على الاستمرار في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

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