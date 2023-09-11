المركز يتخارج من مشروع عقاري دولي في هولندا

وقد تمكن فريق العقار الدولي في «المركز» من استكمال عملية تطوير وتأجير وبيع العقار المذكور والذي تبلغ مساحته 21،500 مترا مربعا، محققا عوائد مرتفعة للمستثمرين على الرغم من التحديات الاقتصادية، مدفوعا بالاختيار الدقيق للأسواق ونوعية المشاريع والشركاء بناء على دراسات وأبحاث متعمقة، والكفاءة في تنفيذ المشروع ومتابعته. وحقق التخارج معدل عائد داخلي بلغ 11.89% وعائدا على الاستثمار بواقع 1.35 ضعف رأس المال.

وقد بدأ المشروع في ديسمبر 2020، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في مدينة فينلو في هولندا، والتي تعتبر مركزا صناعيا مهما في أوروبا وقريبة من الحدود مع ألمانيا، مع سهولة الوصول إلى واحدة من كبرى المناطق الحضرية في أوروبا، وهي شمال الراين وستفاليا.

وقد تضمنت خطة استثمار «المركز» في المشروع شراء الأرض وتطويرها لتكون منشأة صناعية ذات جودة من الفئة (أ). وتعليقا على إعلان التخارج، قال العضو المنتدب في شركة مار-جالف، الذراع العقارية لـ«المركز» في الولايات المتحدة الأميركية سامي شبشب: «يمثل هذا الإنجاز المشروع العقاري الدولي رقم 86 في جميع أنحاء العالم.

ونحرص على التنويع في الاستثمارات للحصول على فرص جديدة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تتماشى مع استراتيجياتنا الاستثمارية. ونعتمد في «المركز» فلسفة استثمارية خاصة قائمة على القطاعات والاستراتيجيات، والتي نقوم من خلالها بتحديد ورصد الفرص الواعدة بناء على اتجاهات السوق والتوقيت المناسب».

من جانبه، قال نائب رئيس أول إدارة العقار الدولي في «المركز» سعدون السبت: «نفخر بالتخارج الناجح الذي حققناه الذي يعتبر ثاني تخارج للمركز في 2023، وذلك في ظل التقلبات في الأسواق العالمية.

ويمثل هذا الإنجاز أيضا سابع تخارج للمركز في أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة. ويؤكد هذا المشروع على الجهود الدؤوبة لإدارة العقار الدولي بالمركز لاغتنام الفرص العقارية الواعدة.

ونحن نسعى إلى توسيع محفظتنا الاستثمارية، من خلال انتقاء مشاريعنا الاستثمارية بعناية واختيار الشركاء الذين يتمتعون بميزات تنافسية فريدة».

وخلال الأشهر الـ 18 الماضية، استثمر «المركز» نحو 145 مليون دولار في قطاعات متنوعة، مثل الوحدات السكنية، والقطاع الصناعي، وسكن كبار السن من خلال الاستثمار المباشر والتمويل الاستثماري العقاري (ميزانين)، بالإضافة إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023، قدم «المركز» لأول مرة مشروعا استثماريا من خلال التمويل الاستثماري العقاري (ميزانين)، بالشراكة مع مطور عقاري عالمي مرموق.

وبلغت قيمة الأصول العقارية الدولية التي يديرها «المركز» نحو 783.6 مليون دولار حتى الربع الثاني من عام 2023، منها 61% في الولايات المتحدة الأميركية و39% في أوروبا. وقد كان أداء هذه المشاريع قويا، لاسيما في الآونة الأخيرة، حيث بلغ متوسط العائد 22.9% عبر 14 مشروعا تطويريا منذ العام 2020.