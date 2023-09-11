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الأهلي يعلن اكتمال الاكتتاب بزيادة رأس المال

9/11/2023 11:02:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي اكتمال الاكتتاب بزيادة رأس المال، وذلك بإجمالي عدد أسهم الطرح من مساهمي البنك خلال فترة الاكتتاب، وعلى هذا الأساس تم إغلاق باب الاكتتاب بنهاية آخر يوم اكتتاب في 10 سبتمبر الجاري.
وحول الأثر المالي، قال البنك في إفصاح إلى بورصة الكويت أمس «سوف يعزز نسب رأس المال الرقابي للبنك وارتفاع حقوق الملكية العائدة على مساهمين البنك بمبلغ 100 مليون دينار، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخصيص الأسهم ورد فائض المبالغ».

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