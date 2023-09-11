الأهلي يعلن اكتمال الاكتتاب بزيادة رأس المال

الأهلي يعلن اكتمال الاكتتاب بزيادة رأس المال
التاريخ
9/11/2023 11:02:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي اكتمال الاكتتاب بزيادة رأس المال، وذلك بإجمالي عدد أسهم الطرح من مساهمي البنك خلال فترة الاكتتاب، وعلى هذا الأساس تم إغلاق باب الاكتتاب بنهاية آخر يوم اكتتاب في 10 سبتمبر الجاري.
وحول الأثر المالي، قال البنك في إفصاح إلى بورصة الكويت أمس «سوف يعزز نسب رأس المال الرقابي للبنك وارتفاع حقوق الملكية العائدة على مساهمين البنك بمبلغ 100 مليون دينار، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخصيص الأسهم ورد فائض المبالغ».
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