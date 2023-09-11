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الكندري كاسكو ماضية في تنفيذ سياسة الإحلال والتكويت

9/11/2023 11:02:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) عبدالرحمن الكندري إن الشركة بصفتها تابعة للخطوط الجوية الكويتية ماضية في تنفيذ خطة مجلس الإدارة التي تتماشى مع التوجه العام للدولة نحو سياسة إحلال وتكويت الوظائف.
وأوضح الكندري، في بيان صحافي، أن الشركة أخذت عددا من الخطوات الفعلية في هذا الاتجاه كان آخرها ما تم الإعلان عنه في عدد من الصحف اليومية بتاريخ 6 الجاري لتوفير عدد من الوظائف بمختلف التخصصات للمواطنين الكويتيين الراغبين في الالتحاق بالعمل لدى الشركة ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الوظيفية المعلن عنها.
وأضاف أن هذا الإعلان يأتي في إطار تطبيق السياسة القائمة على ضرورة توفير فرص عمل للشباب الكويتيين وتمكينهم من خدمة وطنهم والمساهمة في حل مشاكل البطالة وإحلال الكويتيين في الوظائف العامة محل الأجانب بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
وأشار الكندري إلى أن إدارة الشركة مستمره في عملية التطوير الشاملة التي بدأتها منذ فترة وشملت عددا من قطاعات وإدارات الشركة، حيث قامت الشركة مؤخرا بافتتاح قاعتي «إليت» و«بريميير» لخدمة المسافرين والركاب بمطار الكويت الدولي، وذلك بحضور لفيف من قيادات الشركة الكويتية لخدمات الطيران وشركة الخطوط الجوية الكويتية ومسؤولي الطيران المدني وأمن المطار.
وأكد أن إدارة الشركة تسعى لتعزيز أرباحها من خلال توسيع نطاق أعمالها وتنويع مصادرها لزيادة أرباحها أسوة بما تم تحقيقه من أرباح قياسية خلال العام المالي الماضي 2022. كما أضاف أن الإدارة التنفيذية بالشركة تسعى إلى تطبيق السياسات الموضوعة من أجل استمرار عملية تطوير جميع قطاعات الشركة، التي كان أبرزها تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP منذ عام 2019 الذي ساهم بشكل كبير في عملية صنع القرار بناء على أسس ومعايير واقعية صحيحة بعد إتمام ربط جميع إدارات ومكاتب الشركة ومكن الشركة من وقف أي هدر في المواد الأولية وساعد على استثمار وقت وجهد الموظفين، مما ساهم في الوصول إلى أفضل النتائج من خلال تحسين الأداء، وهو ما انعكس بالإيجاب على أعمال الشركة عن طريق فتح مجالات عمل جديدة وتوقيع العديد من العقود لتوسيع نطاق الأعمال وزيادة الإنتاج وانتهاز كل الفرص المتاحة في السوق المحلي بما يسهم بشكل مباشر في زيادة عوائد الشركة وتعظيم أرباحها.

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