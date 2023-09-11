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أكبر تغيير في 11 عاما ماذا ستقدم آبل اليوم في مؤتمرها؟

9/11/2023 11:02:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينتظر عشاق شركة «آبل» الأميركية مؤتمرها السنوي المزمع عقده مساء اليوم، والذي يتوقع أن تعلن خلاله مجموعة جديدة من أجهزتها، من بينها «آيفون 15»، حيث يعقد المؤتمر الذي أعلنت عنه «آبل» رسميا الأسبوع الماضي، في مقر الشركة الرئيسية بولاية كاليفورنيا.
وقالت شبكة «سي إن إن» الأميركية، إن الشركة ستزيح النقاب عن هاتف «آيفون 15» الجديد، فيما يمكن أن يكون «التغيير الأكبر في تصميم الهاتف منذ 11 عاما»، وكانت «آبل» تضيف تغييرات تدريجية على هاتفها الذكي، الذي تكشف عنه سنويا، مثل عمر ونظام البطارية، لكن يتوقع هذا العام أن يأتي الهاتف بمنفذ شحن «يو إس بي - سي» للمرة الأولى.
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من عام من تصويت الاتحاد الأوروبي لصالح الموافقة على تشريع يلزم شركات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية ومكبرات الصوت المحمولة، وغيرها من الأجهزة الصغيرة، بدعم الشحن عبر منفذ «يو إس بي - سي» بحلول عام 2024.
ويهدف القانون الأول من نوعه إلى تقليل عدد أجهزة الشحن التي يجب على المستهلكين التعامل معها عند شراء جهاز جديد، والسماح للمستخدمين بشحن هذه الأجهزة عبر كيبلات، حتى لو تم إنتاجها من قبل شركات مصنعة مختلفة. وبحسب «سي إن إن»، فإنه من المحتمل أيضا أن يؤدي التغيير في منفذ الشحن إلى ظهور موجة من ملحقات الشحن، ربما بألوان مختلفة، كما يتوقع أن يشمل «آيفون 15» الجديد، ميزة «داينامك آيلاند» التي توفر نافذة تفاعلية للتنبيهات والإشعارات وعناصر التحكم المختلفة، بدلا من سحب الشاشة من الأعلى للأسفل للحصول عليها، كما هو الحال في «آيفون 14 برو».
ومن المتوقع أيضا أن تضم طرازات «برو» الجديدة، أحدث شريحة من آبل، وهي «أيه 17» بتقنية 3 نانومتر، والتي يمكن أن توفر معالجة أسرع وبطارية تدوم لفترة أطول.
ويشمل المؤتمر أيضا إطلاق أجهزة أخرى، بما في ذلك «إير بودز» وساعات «آبل» الذكية. ومن المحتمل أن نشهد الظهور الأول للجيل التاسع من ساعات «آبل»، وربما الجيل الثاني من الساعة الذكية «إلترا 2» الأقوى، والمخصصة للرياضة.

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