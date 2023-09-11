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بوبيان يعقد شراكة حصرية مع المبادر بوجراح

9/11/2023 11:02:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّع بنك بوبيان شراكة حصرية مع المبادر يوسف العمران والمعروف إعلاميا باسم «بوجراح» بهدف القيام بمجموعة من المبادرات الاجتماعية والبيئية التي تركز على حماية النظام البيئي لتنضم هذه الشراكة إلى برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع.
وتتضمن اتفاقية الشراكة الحصرية قيام بنك بوبيان بالتعاون مع المبادر بوجراح بمجموعة من المبادرات الاجتماعية التطوعية والبيئية الهادفة إلى لنشر الوعي البيئي وتطبيق الاستدامة وفق معاييرها العالمية وذلك ضمن الحملة التي أطلقها يوسف العمران تحت شعار (#بوجراح_يغير).
وبهذه المناسبة، قال مدير أول إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية وليد الصقعبي: «يسعدنا أن نعلن عن انضمام المبادر الكويتي بوجراح وفريق عمله لبرنامج بنك بوبيان للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال شراكة حصرية ليمثل بذلك بنك بوبيان نواة ارتكاز لدعم سلسلة من المبادرات والأفكار الجديدة التي ترفع درجة الحس الوطني لدى المجتمع».
وأضاف أن هذه الشراكة تأتي لتعزز مكانة بنك بوبيان الرائدة في المسؤولية الاجتماعية ودوره في التشجيع على التغيير الإيجابي، وتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح للخروج من الإطار التقليدي المتعارف عليه سواء من حيث نوعية المبادرات التي نطلقها أو الشرائح التي نستهدفها سواء داخل الكويت أو خارجها.
وأشار الصقعبي إلى أن بنك بوبيان كان من أوائل الجهات الداعمة والمشاركة في مبادرات بوجراح الاجتماعية والتطوعية، حيث قام البنك بمشاركة مجموعة من موظفيه بتركيب مرابط بحرية في جزيرة أم المرادم للحفاظ على الشعاب المرجانية والحياة البحرية في الكويت بما يعزز التزامه باتباع مؤشرات الاستدامة البيئية.
من جانبه، قال المبادر يوسف العمران: «أود أن أعرب عن شكري وامتناني لبنك بوبيان عن شراكته ودعمه لمبادرات التغيير كذلك دعمه للشباب الكويتي المحب للتغيير الإيجابي، مشيرا إلى أن تبني بوبيان لهذا البرنامج خطوة تؤكد مدى المسؤولية الاجتماعية التي يتمتع بها البنك».

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