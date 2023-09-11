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65 مليون دينار وفرا بإنفاق الوزارات وأجهزة الدولة على الأبحاث والاستشارات

9/11/2023 11:02:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشفت بيانات مالية رسمية أن إنفاق وزارات وأجهزة الدولة المختلفة على الأبحاث والدراسات والاستشارات بلغ 27.83 مليون دينار خلال العام المالي الماضي.
وأظهرت البيانات أن إنفاق الكويت على هذا الجانب شهد وفرا كبيرا، إذ بلغت نسبة الإنفاق الفعلي إلى المقدر نحو 29.9% بما قيمته 27.83 مليون دينار قياسا إلى 92.99 مليون دينار كانت معتمدة في الموازنة العامة للدولة عن هذا الجانب. يأتي ذلك، فيما حققت الحكومة وفرا من الإنفاق في هذا الشأن بنحو 65.15 مليون دينار، إذ أنفقت فعليا نحو 418.9 ألف دينار على الأبحاث والدراسات، و27.4 مليون دينار على الاستشارات.

MENAFN11092023000130011022ID1107049597

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