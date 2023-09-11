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التجاري في الأفنيوز للتعريف بخدماته

9/11/2023 11:02:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار تعزيز وتطوير التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، تواجد فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مجمع الأفنيوز، لإطلاع رواد المجمع على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها البنك لجميع شرائح العملاء.
هذا، وقد حظي جناح البنك في «غراند بلازا» الأفنيوز بالإقبال والنجاح، حيث توافد رواد المجمع على الجناح، وقام فريق المبيعات المباشرة بتعريفهم على عرض تحويل الراتب الذي يوفر مزايا متعددة وهدية نقدية تصل لغاية 2000 دينار وبطاقات ائتمانية وغيرها من خدمات الدفع غير التلامسية، بالإضافة إلى العديد من الحسابات والبطاقة مسبقة الدفع التي يوفرها البنك والتي تلبي احتياجات شرائح العملاء كافة. كما حرص فريق المبيعات المباشرة على توعية الجمهور بأهمية توخي الحذر وعدم الإفصاح عن معلوماتهم المصرفية لأي شخص في إطار مكافحة عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها عملاء البنوك وتجاوبا مع حملة لنكن على دراية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت لتثقيف عملاء البنوك بالعمليات المصرفية مع أهمية حماية معلوماتهم وبياناتهم المصرفية.
والبنك التجاري الكويتي يحرص دائما على عرض منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية التي تناسب جميع شرائح المجتمع في مثل هذه الفعاليات، فضلا عن إطلاع جمهور العملاء على الخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام.
ويمكن للعملاء الاطلاع على كل المزايا التي يوفرها البنك من خلال صفحة البنك على الإنترنت ومن خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile App، والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1 أو زيارة أقرب فرع للتجاري وسيكون موظفو البنك في خدمتهم وعلى استعداد تام للرد على كافة استفساراتهم.

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