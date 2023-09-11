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3 6 ملايين برميل صادرات النفط الكويتي لأميركا

9/11/2023 11:02:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات رسمية أن صادرات النفط الكويتي حلت بالمرتبة الرابعة ضمن إجمالي صادرات 5 دول عربية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأميركية والذي يبلغ حجمه الإجمالي141.041 مليون برميل، بقيمة بلغت 10.078 مليارات دولار، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من عام 2023. وبلغت كمية صادرت الكويت إلى أميركا 3.634 ملايين برميل، بقيمة 279.73 مليون دولار، فيما بلغت كمية صادرتها 819 ألف برميل خلال شهر يوليو بقيمة 67.906 مليون دولار. وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، جاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الخمس دول من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها النفطية 6.63 مليارات دولار، وكميات بنحو 81.525 مليون برميل، بينما صدرت خلال يوليو الماضي 946.11 مليون دولار، بكمية 12.16 مليون برميل. وحلت العراق ثانيا بصادرات نفط بلغت كميتها 47.15 مليون برميل، وبقيمة نحو 3.44 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة صادرات الشهر السابع من العام الحالي نحو 424.97 مليون دولار، بكمية بلغت 5.992 ملايين برميل.
وبالمرتبة الثالثة تأتي صادرات النفط الليبي لأميركا بنحو 7.301 ملايين برميل، بقيمة 627.45 مليار دولار، وصدرت خلال شهرها السابع 608 آلاف برميل بقيمة 53.188 مليون دولار. وجاءت بالمرتبة الأخيرة الإمارات التي لم تصدر نفطا إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال شهري مايو ويونيو ويوليو 2023، بينما وصل إجمالي واردات النفط الإماراتي قبل هذين الشهرين منذ بداية العام نحو 1.427 مليون برميل بقيمة إجمالية بلغت 123.169 مليار دولار.

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