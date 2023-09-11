مدينة الروبيكى تسعى لتجاوز صعوبات البدايات

مر عامان ونصف العام على افتتاح مدينة الروبيكى المخصصة لدباغة الجلود والصناعات الجلدية، وحتى الآن لم يطرأ على المدينة أى تغيير يذكر، وفق مستثمرى المدينة.

أضافوا، فى حديثهم لـ((البورصة))، أن التحديات التى فرضتها الأزمات الأخيرة على السوق المصرى، وارتفاع تكاليف الإنتاج بالمدينة (مياه وكهرباء ونقص خامات)، بالإضافة إلى صعوبة وصول العمالة إلى المدينة لعدم وجود وسائل مواصلات منعت المصانع من العمل بشكل طبيعى.

قال حمدى حرب، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أحد المستثمرين بمدينة الروبيكى، إنَّ ندرة الجلود المحلية بالمدينة عرقلت حركة التصنيع؛ بسبب استخدام الجلود فى صناعات أخرى لإنتاج الجلاتين والأسمدة وطعام الحيوانات.

أضاف لـ((البورصة))، أن ما يقرب من 80% من مصانع الروبيكى توقفت بعد عام من تشغيلها؛ بسبب المتغيرات التى طرأت على السوق، وحال استمرار تلك الأوضاع قائمة ستضطر باقى المدابغ إلى التوقف.

أشار إلى أن الهدف من إنشاء مدينة الروبيكى هو توجيه 90% من إنتاجها إلى الأسواق التصديرية؛ لعدم استيعاب السوق المحلى أكثر من 10% من الإنتاج.

أرجع السبب إلى استخدام الجلود فى تصنيع المواد الجيلاتينية بأنها صناعة غير مكلفة، مقارنة بالدباغة التى تمكن المصنع من تحقيق هامش ربح مرتفع.

قال ((حرب))، إنَّ الغرفة تعتزم رفع مذكرة إلى الحكومة لحل تلك المشكلات التى تهدد بتوقف المصانع، وتسهيل استيراد الجلود من الأسواق الخارجية.

المدينة التى افتتحت الحكومة المرحلة الأولى منها منتصف 2020 وضمت 213 وحدة على مساحة 176 فداناً وخُصصت لـ195 مستثمراً، طالب العاملون فيها بطرح وحدات تصنيع المنتجات الجلدية لإجراء القيمة المضافة بنسبة 100% على الجلود.

قال عبدالرحمن الجباس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، وأحد مستثمرى المدينة، إن الزيادات المتتالية فى أسعار المياه والصرف والكهرباء الموجهه للمدابغ أسهمت فى زيادة التكلفة النهائية لعملية التجهيز، وبالتالى فقدت أغلب المدابغ الميزة التنافسية فى السعر الذى تعتمد عليه فى التسويق.

أضاف لـ((البورصة))، أن حجم صادرات قطاع دباغة الجلود انخفض بنسبة 60% خلال الـ4 سنوات الماضية، ما أثر على تدفق الحصيلة الدولارية المتدفقة على الدولة من القطاع.

وتراجعت صادرات ((دباغة الجلود)) بنهاية الربع الأول من العام الحالى، لتسجل 18.5 مليون دولار، مقارنة بـ24.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وتصدر المنتجات لدول الصين، والهند، وفيتنام، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، وفقاً لأحدث بيانات أصدرها المجلس التصديرى للجلود والأحذية.

ذكر ((الجباس))، أنه بالرغم من التحديات التى تخيم على عمل المدينة، فإنَّ شهرتها العالمية جذبت استثمارات تركية تقترب من 80 مليون دولار مؤخراً لإنشاء مصنعين لمنتجات الجلود، وآخر لتصنيع الجيلاتين الغذائى والطبى.

قال أحمد زكى الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، أحد مستثمرى المدينة، إنَّ الدولة وعدت المستثمرين فى المدينة قبل شراء الوحدات بإنشاء مجازر آلية لتقليل إهدار الجلود خاصة جلود الأضاحى، لكنَّ هذا الطلب لم ينفذ حتى الآن.

أكد أن السوق المحلى يشهد تراجعاً فى إنتاجية الجلود بمعدلات كبيرة؛ بسبب تراجع أعداد رؤوس الماشية، وصعوبة استيراد عجول التربية.

قال معتز حجاج، رئيس مجلس إدارة مصنع الاستاذ للجلود، أحد مستثمرى المدينة، إنَّ توقف المركز التكنولوجى التابع للمدينة لأسباب غير معروفة دفع الصناع إلى استئجار معدات وآلات لتصنيع أنواع معينة من المنتجات الجلدية.

استطرد ((حجاج))، أن صادرات مصنعه تراجعت، خلال النصف الأول من العام الجارى، بنسبة 40%، مقارنة بعام 2022، وفى حال استمرار التحديات الحالية قائمة قد تتوقف الشركة عن التصدير بنهاية العام الجارى.

قال مجدى عبدالوهاب، مدير مدبغة روديو لصناعة الجلود، إنَّ أسعار المنتجات الجلدية حققت ارتفاعات بنسبة 30% مع بداية العام الحالى، لكن هذه الارتفاعات لم تغطِ الزيادة فى التكلفة، وبالرغم من ذلك لم يستوعب السوق المحلى أى زيادات سعرية جديدة.

أشار إلى أنه يمتلك مدبغة بمدينة الروبيكى تنتج 40 قطعة جلدية شهرياً، ولجأت الشركة إلى تخفيض هامش الربح بنسبة 40% منذ بداية العام للحفاظ على التنافسية فى السوق.

قال أحمد برى، رئيس مجلس إدارة مصنع البرى للصناعات الجلدية، أحد المستثمرين بالمدينة، إنَّ المدبغة فقدت 50% من العمالة خلال الفترة الماضى؛ لبعد المسافة، وصعوبة وسائل النقل للمدينة، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 80%، مقارنة بفترة ما قبل انتقاله إلى المدينة.

أشار إلى أن أسعار فواتير المياه والكهرباء حققت ارتفاعات 3 أضعاف لتتراوح بين 6 و8 آلاف جنيه شهرياً لكل جهة. قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ الهدف من إنشاء المدينة هو توفير جميع مستلزمات الصناعة من جلود وكيماويات، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين المدابغ والمصانع.

أشار إلى أن الغرفة تسعى لإقامة معرض بمشاركة دولية مع نهاية العام الجارى بالعاصمة الإدارية أو بمنطقة شرم الشيخ؛ لدعم نمو صادرات القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات.

قال محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير التى تدير مدينة الروبيكى لـ((البورصة))، إنَّ الشركة تتواصل بشكل مستمر مع مستثمرى المدينة فى محاولة لتذليل جميع المعوقات أمامهم.

أضاف أن شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، ((أعدت دراسة بأهم المشكلات التى تواجه الصناع منذ الافتتاح وحتى الآن، وجارٍ العمل على حلها تدريجياً)).