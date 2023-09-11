((مستثمرى بلبيس)): 40 شركة فى المدينة تسعى لإجراء توسعات

قال عبد الله الغزالى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية خصصت 20 فدانًا امتدادًا للمنطقة القديمة بناء على طلب الجمعية لتوفير المساحات التى تحتاجها المصانع.

لفت إلى أن المنطقة القديمة تقع على مساحة 250 فدانًا وتم استغلالها بالكامل، وتضم نحو 400 مصنع منها 190 مصنعا عاملا والباقى تحت الإنشاء ويعمل بها حوالي7 آلاف عامل.

وقدر حجم استثمارات المنطقة بنحو 2 مليار جنيه ومن المتوقع أن تلامس تلك الاستثمارات 3 مليارات جنيه مع افتتاح المصانع الجديدة.

ويرتكز فى مدينة بلبيس عدد كبير من الأنشطة الصناعية أبرزها الصناعات المعدنية والكهربائية والصناعات الورقية.

ذكر ((الغزالى))، أن الجمعية أجرت حصرًا قبل فترة للوقوف على أعدد المصانع المتعثرة فى المدينة، تبين أن عددها يصل إلى 20 مصنعًا وأغلبها يرجع إلى أسباب مالية تتمثل فى تراكم المديونيات.

كتبت – تقى أيمن: