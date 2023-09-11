((مستثمرى بلبيس)): 40 شركة فى المدينة تسعى لإجراء توسعات

((مستثمرى بلبيس)): 40 شركة فى المدينة تسعى لإجراء توسعات
التاريخ
9/11/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أرسلت جمعية مستثمرى بلبيس للهيئة العامة للتنمية الصناعية قائمة بـ40 شركة تسعى إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة وتنفيذ توسعات بمدينة بلبيس.
قال عبد الله الغزالى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية خصصت 20 فدانًا امتدادًا للمنطقة القديمة بناء على طلب الجمعية لتوفير المساحات التى تحتاجها المصانع.
لفت إلى أن المنطقة القديمة تقع على مساحة 250 فدانًا وتم استغلالها بالكامل، وتضم نحو 400 مصنع منها 190 مصنعا عاملا والباقى تحت الإنشاء ويعمل بها حوالي7 آلاف عامل.
وقدر حجم استثمارات المنطقة بنحو 2 مليار جنيه ومن المتوقع أن تلامس تلك الاستثمارات 3 مليارات جنيه مع افتتاح المصانع الجديدة.
ويرتكز فى مدينة بلبيس عدد كبير من الأنشطة الصناعية أبرزها الصناعات المعدنية والكهربائية والصناعات الورقية.
ذكر ((الغزالى))، أن الجمعية أجرت حصرًا قبل فترة للوقوف على أعدد المصانع المتعثرة فى المدينة، تبين أن عددها يصل إلى 20 مصنعًا وأغلبها يرجع إلى أسباب مالية تتمثل فى تراكم المديونيات.
كتبت – تقى أيمن:
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